Champions League se apropie de momentul decisiv, iar runda a șaptea din faza unică a competiției a clarificat tot mai mult lupta pentru calificare.



Marți și miercuri s-au disputat meciurile penultimei etape, iar ierarhia începe să prindă contur înaintea ultimei runde. Toate meciurile rundei au fost urmărite live text pe Sport.ro



Cum arată clasamentul din Champions League după runda #7



PSV, cu Dennis Man în primul „11”, a fost învinsă clar de Newcastle, scor 0-3, și rămâne în zona inferioară a clasamentului, cu șanse tot mai mici de a prinde primele 24 de poziții.



Interul lui Chivu a suferit a treia înfrângere consecutivă, 0-1 acasă cu Arsenal, în timp ce Napoli s-a încurcat la Copenhaga, 1-1.



Miercuri seară, Juventus s-a impus cu 2-0 în fața Benficăi, iar Atalanta a pierdut la limită pe teren propriu, 2-3 cu Athletic Bilbao.



Rezultatele au strâns și mai mult lupta pentru locurile care asigură calificarea directă în optimile de final.



După runda #7, Arsenal conduce autoritar clasamentul, cu 21 de puncte, urmată de Bayern Munchen, cu 18. Real Madrid și Liverpool au câte 15 puncte, iar lupta pentru locurile de play-off este extrem de strânsă, cu nu mai puțin de opt echipe aflate la egalitate, cu 13 puncte.



Clasamentul Champions League după runda #7:



Arsenal – 21

Bayern Munchen – 18

Real Madrid – 15

Liverpool – 15

Tottenham – 14

PSG – 13

Newcastle – 13

Chelsea – 13

Barcelona – 13

Sporting – 13

Manchester City – 13

Atletico Madrid – 13

Atalanta – 13

Inter – 12

Juventus – 12

Borussia Dortmund – 11

Galatasaray – 10

Qarabag – 10

Marseille – 9

Bayer Leverkusen – 9

Monaco – 9

PSV – 8

Athletic Club – 8

Olympiacos – 8

Napoli – 8

Copenhaga – 8

Club Brugge – 7

Bodo/Glimt – 6

Benfica – 6

Pafos – 6

Union Saint-Gilloise – 6

Ajax – 6

Eintracht Frankfurt – 4

Slavia Praga – 3

Villarreal – 1

Kairat – 1



Conform noului format, primele opt clasate merg direct în optimi, în timp ce echipele de pe locurile 9-24 vor juca un play-off pentru calificare. Formațiile clasate sub poziția 24 sunt eliminate definitiv din competițiile europene, fără „plasă de siguranță” în Europa League, așa cum se întâmpla în vechiul sistem.

