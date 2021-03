BREAKING NEWS! Arlauskis, prezentat OFICIAL la CFR Cluj! Campioana a facut anuntul transferului 

Giedrius Arlauskis (33 ani) s-a intors la CFR Cluj.

Portarul care a impresionat in tricoul campioanei Romaniei s-a intors la club dupa jumatate de an de cand semnase cu Al Shabab. Arlauskis s-a intors liber de contract si a acceptat sa joace pe gratis pana la vara.

Clubul a facut anuntul oficial al transferului pe contul de Facebook.

"Bine ai revenit, Giedrius Arlauskis!

Clubul CFR 1907 Cluj si portarul lituanian Giedrius Arlauskis au ajuns la un acord privind semnarea unui nou contract.

Sosit in Gruia in august 2017, Arla a castigat trei titluri consecutive de campion (2017-18, 2018-19, 2019-20), respectiv o Supercupa a Romaniei (2018) in cele trei sezoane remarcabile petrecute in tricoul visiniu.

Giedrius Arlauskis revine astfel la clubul cu care a bifat performante deosebite inclusiv in cupele europene. Ii dorim mult succes in noua aventura la echipa noastra!

Mult succes, Arla!", se arata in comunicatul clubului.

