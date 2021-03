Gerrard s-a DEZLANTUIT in vestiarul lui Rangers! Imaginile pe care nu credeai ca le vezi vreodata! Cum s-au distrat Ianis Hagi si coechipierii dupa victoria uriasa

Rangers s-a impus cu 3-0 in fata lui St. Mirren si este aproape sa castige titlul in Scotia.

Ianis Hagi a contribuit cu gol la victoria clara a lui Rangers din ultima etapa. Echipa lui Steven Gerrard are 88 de puncte in clsament, cu 21 mai mult decat Celtic, care are insa si un meci in minus.

Rangers asteapta de 10 ani sa cucereasca un nou titlu, iar Steven Gerrard le indeplineste dorintele fanilor, chiar la primul sezon al lui Ianis de la transferul definitiv.

Antrenorul scotienilor a fost sufletul petrecerii din vestiar, de la finalul meciului. Gerrard a dansat alaturi de jucatorii sai, iar la un moment dat, a facut chiar si o 'alunecare' in uralele fotbalistilor.

Yes, that is indeed Stevie G busting a move in the Rangers dressing room???????? pic.twitter.com/kft7LjZnTw — Empire of the Kop (@empireofthekop) March 6, 2021

Steven Gerrard après la victoire des siens face à St Mirren (3-0). Pour rappel, si le Celtic ne gagne pas aujourd’hui, les Rangers seront officiellement sacrés champion d’Écosse, 10 ans après. #LFC pic.twitter.com/prArCPzbnE — Liverpool ???????? (@RedsFrance) March 7, 2021

In cazul in care Celtic pierde in aceasta etapa, Rangers obtine matematic titlul. Daca fosta campioana castiga, cele doua se intalnesc in etapa urmatoare intr-un nou episod de 'Old Firm Derby', care ar putea sa o faca pe Rangers campioana, chiar pe terenul rivalei.