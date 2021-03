Ianis Hagi i-a impresionat pe scotieni! Ce note a primit dupa meciul cu St. Mirren si ce au remarcat jurnalistii

Rangers a invins-o cu 3-0 pe St. Mirren, ultimul gol fiind marcat de Ianis Hagi.

Echipa lui Steven Gerrard ar putea sa devina matematic campioana in cazul in care Celtic nu reuseste maine, de la ora 14:00, sa se impuna in fata celor de la Dundee Utd.

Presa din Scotia a laudat evolutia jucatorilor de la Rangers, iar Ianis Hagi a fost unul dintre cei care au primit cele mai mari note.

Jurnalistii de la Herald l-au notat cu 7, punctand faptul ca romanul a fost titularizat in locul lui Arfield, rezistand unor provocari fizice importante.

"A intrat in locul lui Scott Arfield in singura schimbare a formatiei de start fata de meciul de la Livingston. Romanul a fost bun cu mingea si a rezistat unor provocari fizice. A aratat o liniste grozava inainte de a marca la inceputul reprizei a doua. A luat un cartonas galben pentru un fault asupra lui Ethan Erhahon", au scris scotienii.

Cei de la Scotsman l-au remarcat pentru finetea cu care a sutat in startul reprizei secunde, acordandu-i nota 8.

"A fost atingerea de finete dintr-o performanta puternica a echipei. A inscris al treilea gol si si-a pus amprenta tehnica pentru a completa golul lui Morelos si alergarea agresiva a lui Kent."

Golul cu care Ianis Hagi i-a impresionat pe jurnalisti si pe fani poate fi vazut AICI.