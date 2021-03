Ianis Hagi, UITAT la incalzire! Gerrard a fost ELIMINAT si Rangers poate sarbatori FARA EL primul titlu dupa 10 ani! Hagi n-a jucat deloc, Rangers s-a chinuit cu Livingston

Steven Gerrard a fost eliminat in minutul 45 al meciului din deplasare cu Livingston pentru proteste.

Echipa lui Ianis Hagi a castigat meciul cu 1-0 gratie golului marcat de Morelos in minutul 87 si are un avans de 18 puncte in fata marilor rivali de la Celtic cu 7 etape ramase de jucat.

Ianis Hagi nu a folosit nici macar un minut de Gerrard pentru prima data dupa 4 meciuri. Ultima data cand s-a intamplat acest lucru a fost pe data de 27 ianuarie, cand Rangers a castigat de asemenea cu 1-0 in deplasare impotriva lui Hibernian, golul fiind marcat tot de Alfredo Morelos.

In eventualitatea in care Gerrard va fi suspendat dupa acest incident, fostul mare fotbalist al lui Liverpool ar rata meciul din etapa urmatoare impotriva lui St. Mirren de pe teren propriu, meci care i-ar putea aduce lui Rangers primul titlu dupa 10 ani.

In cazul in care Rangers ar castiga cu St. Mirren iar Celtic ar pierde sau ar face egal in fata celor de la Dundee United, cele doua mari rivale ar fi despartite de 19 sau respectiv 21 de puncte cu 6 etape ramase de disputat.