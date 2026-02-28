LIVE VIDEO | Bournemouth - Sunderland, exclusiv pe VOYO de la 14:30. Echipele probabile + toate informațiile despre meci

LIVE VIDEO | Bournemouth - Sunderland, exclusiv pe VOYO de la 14:30. Echipele probabile + toate informațiile despre meci Premier League Foto: Imago Images.
Pe Sport.ro găsiți toate informațiile Bournemouth - Sunderland.

Bournemouth - Sunderland, partidă contând pentru etapa a 28-a din Premier League, va fi transmisă în exclusivitate de către VOYO, astăzi, de la ora 14:30.

LIVE VIDEO | Bournemouth - Sunderland, de la 14:30

De asemenea, cele mai importante faze ale meciului vor fi redate în format LIVE VIDEO & TEXT de către site-ul Sport.ro.

Bournemouth ocupă locul 8 în clasament cu 38 de puncte și e neînvinsă în ultimele șapte meciuri din campionatul Angliei: patru victorii și trei remize!

De cealaltă parte, Sunderland se află pe poziția a 12-a în Premier League și a pierdut patru din ultimele cinci jocuri disputate în primul eșalon. 

Duelul din tur a fost unul echilibrat și spectaculos. Sunderland - Bournemouth s-a terminat cu scorul de 3-2.  

Echipele probabile

  • Bournemouth (4-2-3-1): Petrovic - Jimenez, Hill, Senesi, Truffert - Adams, Scott - Rayan, Kroupi, Adli - Evanilson. Antrenor: Andoni Iraola.
  • Sunderland (4-2-3-1): Roefs - Geertruida, Ballard, Alderete, Hume - Sadiki, Xhaka - Talbi, Le Fee, Angulo - Isidor. Antrenor: Regis Le Bris.
