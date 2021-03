"F**k yeah!" Ianis, DEZLANTUIT dupa ce Rangers a deschis scorul in ultima etapa! Imagini din timpul meciului cu mijlocasul roman

Rangers s-a impus cu 1-0 in fata lui Livingston

Echipa lui Gerrard a mai facut un pas spre titlul la care fanii viseaza de mai bine de un deceniu. Ianis Hagi nu a fost titular in deplasarea cu Livingston, iar antrenorul a decis sa il tina pe banca pana la finalul meciului, desi golul victoriei s-a marcat abia in minutul 87.

Morelos a adus victoria echipei sale, care se afla la 18 puncte distanta de Celtic in clasament. In momentul in care a inscris, jucatorii lui Rangers au mers sa se bucure la marginea terenului, alaturi de cei care se aflau pe banca de rezerve.

O persoana a surprins momentul bucuriei, iar in filmare se vede cum Ianis alearga fericit catre coechipierii sai, strigand: "Fuck yeah!".

In the words of Ianis Hagi... “ FUCK YEAAAAAH!!! “ pic.twitter.com/LErFkZHF0u — CB (@easyok1872) March 3, 2021

Rangers s-a calificat in optimile Europa League, dupa ce a invins-o in dubla mansa pe Antwerp. Urmatoarea adversara a lui Ianis Hagi in cupele europene este Slavia Praga, echipa lui Nicolae Stanciu.

Mansa tur a optimilor este programata pe 11 martie, de la 19:55 si se joaca in Praga, urmand ca returul sa se dispute pe Ibrox, pe 18 martie.