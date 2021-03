"Viitorul lui va fi in Premier League!" Prinde Ianis Hagi un SUPER-TRANSFER in Anglia?! Anunt de ULTIMA ORA

Ianis Hagi (22 ani) face un sezon bun la Rangers si e aproape de castigarea titlului.

Mjlocasul ofensiv a inceput bine sezonul, insa dupa cateva luni a trecut printr-o perioada in care iesise din primul 11 al lui Steven Gerrard. Cu toate astea, la finalul anului trecut, Ianis a primit o noua sansa din partea antrenorului si s-a ridicat la nivelul asteparilor.

Dupa prestatiile bune, au aparut zvonuri in legatura cu interesul Sevillei pentru el, iar presa din Spania a anuntat ca echipa lui Lopetegui il urmareste de aproape.

Cu toate astea, Giovanni Becali a vorbit despre tanarul jucator si a dezvaluit ca il vede jucand in Premier League, chiar la una dintre primele echipe din clasament.

"Cu Ianis nu am mai vorbit de mult, dar tin legatura cu tatal lui. Eu vad ca viitorul lui Ianis va fi in Premier League, parerea mea. Asa il vad, inclusiv la una dintre primele 5-6 echipe, Leister, de exemplu", a spus Giovanni Becali pentru Digi Sport.

35 de meciuri are Ianis Hagi in acest sezon in care a inscris 6 goluri si a oferit 11 assist-uri.