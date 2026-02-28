Cu trei puncte obținute contra lui Dinamo (duminică, 18:00), FC Argeș și-ar asigura prezența în play-off și ar putea să o trimită în play-out pe FCSB, care așteaptă pași greșiți în aceste runde fie de la formația piteșteană, fie de la CFR Cluj.

Bogdan Andone, înaintea meciului care o poate duce pe FC Argeș în play-off: "Unitatea grupului, cea mai mare calitate a noastră"

Bogdan Andone, antrenorul piteștenilor, suspendat pentru acest joc după cartonașul roșu văzut etapa trecută, la meciul cu Farul, a prefațat duelul de pe Arena Națională, vorbind în principal despre principalul factor care a transformat FC Argeș în revelația sezonului.

"Moralul este bun. Băieții au avut tot timpul o mentalitate corectă, de învingători. Tot timpul au demonstrat că se pot ridica după meciuri pierdute. De aceea vom aborda și acest joc cu încredere și cu dorința de a câștiga jocul.

Nu am simțit deocamdată că ar fi o presiune extraordinar de mare în vestiar sau în cadrul grupului. Încercăm să avem o atmosferă cât mai relaxată și cât mai concentrată pe ce avem de făcut tehnico-tactic. Bineînțeles că va trebui să ne regăsim la ora jocului atitudinea avută în marea majoritate a meciurilor - acea determinare și acea ambiție de a face lucrurile cum trebuie și de a demonstra că FC Argeș e o echipă de play-off.

Pentru fiecare joc în parte cred că aceasta este cea mai mare calitate a noastră - unitatea grupului. Chiar mă gândeam că aproape toți jucătorii seniori au jucat foarte mult. A fost o rotație continuă în echipă și toți jucătorii au făcut lucrurile foarte bine. Cred că acesta este cel mai important atu al nostru - această unitate a echipei și această relație a băieților din vestiar.

Avem mici accidentări. E normal, e final de sezon regulat. Au fost 28 de meciuri și meciuri de Cupa României. Vremea ne-a cauzat mari probleme cu terenurile de antrenament și am tot alternat terenuri de iarbă în condiții grele cu terenuri sintetice. Nu e simplu pentru băieți să schimbe în fiecare zi. S-a adunat oboseală și mici accidentări, dar sper să reușim să trecem peste aceste impedimente și să se capaciteze pentru jocurile rămase", a spus Bogdan Andone.

Bogdan Andone, întrebat despre delegarea lui Marian Barbu

Partida dintre FC Argeș și Dinamo va fi arbitrată de Marian Barbu, cel care era descris în trecut de Sorin Cârțu drept "un simpatizant FCSB", iar de Gigi Becali "un om bun, un om blând, liniștit".

Întrebat despre delegarea lui Marian Barbu, Bogdan Andone a răspuns: "Nu vreau să comentez. Oricum nu voi fi pe bancă, voi fi suspendat. Nu voi interacționa în niciun fel cu arbitrii. Sper să fie un arbitraj echidistant și să nu fie probleme în decursul jocului".