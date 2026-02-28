„Gerard Maldini” a primit un cadou chiar de la fotbalistul italian

Poreclit „Gerard Maldini” în vestiarul echipei FC Barcelona, Gerard Martin a publicat o fotografie pe Instagram în care apare un tricou cu autograf primit de la Paolo Maldini.

Fundaşul FC Barcelona, născut pe 26 februarie, a primit un tricou al AC Milan cu autograful legendei italiene. „Pentru Gerard, toate urările mele de la mulţi ani şi mult succes în carieră. Cu drag, Paolo Maldini”, se poate citi pe tricoul postat de jucătorul Barcelonei într-un story pe Instagram.