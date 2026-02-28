FOTO „Gerard Maldini” a primit un cadou chiar de la fotbalistul italian: reacția jucătorului de la FC Barcelona

„Gerard Maldini” a primit un cadou chiar de la fotbalistul italian: reacția jucătorului de la FC Barcelona Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Gerard Martin a primit un cadou de la Paolo Maldini.

TAGS:
gerard martinfc barcelonala ligaPaolo MaldiniAC Milan
Din articol

„Gerard Maldini” a primit un cadou chiar de la fotbalistul italian

Poreclit „Gerard Maldini” în vestiarul echipei FC Barcelona, Gerard Martin a publicat o fotografie pe Instagram în care apare un tricou cu autograf primit de la Paolo Maldini.

Fundaşul FC Barcelona, născut pe 26 februarie, a primit un tricou al AC Milan cu autograful legendei italiene. „Pentru Gerard, toate urările mele de la mulţi ani şi mult succes în carieră. Cu drag, Paolo Maldini”, se poate citi pe tricoul postat de jucătorul Barcelonei într-un story pe Instagram.

Un mic gest din partea celui care a purtat tricoul milanez pe tot parcursul carierei sale, referindu-se la porecla dată de coechipierii fundaşului stânga în vestiarul Barça: „Gerard Maldini”.

Jucătorul în vârstă de 24 de ani s-a impus treptat în echipă, în special datorită versatilităţii sale, care îi permite antrenorului său, Hansi Flick, să-l folosească atât ca fundaş stânga, cât şi ca fundaş central, scrie News.ro.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Ministrul apărării Israelului a anunțat că țara sa a atacat Iranul și a declarat starea de urgență
Ministrul apărării Israelului a anunțat că țara sa a atacat Iranul și a declarat starea de urgență
ARTICOLE PE SUBIECT
Barcelona pregătește lovitura! Se face transferul de 30 de milioane de euro
Barcelona pregătește lovitura! Se face transferul de 30 de milioane de euro
Barcelona a dat lovitura: a încasat 277.000.000€!
Barcelona a dat lovitura: a încasat 277.000.000€!
Lovitură încasată de Barcelona: Frenkie de Jong, OUT!
Lovitură încasată de Barcelona: Frenkie de Jong, OUT!
ULTIMELE STIRI
Leeds - Manchester City, LIVE pe VOYO de la 19:30! Echipa lui Pep Guardiola se poate apropia de Arsenal
Leeds - Manchester City, LIVE pe VOYO de la 19:30! Echipa lui Pep Guardiola se poate apropia de Arsenal
Surpriză în Corvinul - CS Dinamo și DEZASTRU la Piatra Neamț, Sepsi OSK și FC Voluntari au dat câte 5 goluri! ACUM ASA Târgu Mureș - Metalul Buzău
Surpriză în Corvinul - CS Dinamo și DEZASTRU la Piatra Neamț, Sepsi OSK și FC Voluntari au dat câte 5 goluri! ACUM ASA Târgu Mureș - Metalul Buzău
Gigi Becali s-a dezlănțuit și a numit vinovații pentru situația complicată de la FCSB: „Fac toate drăciile”
Gigi Becali s-a dezlănțuit și a numit vinovații pentru situația complicată de la FCSB: „Fac toate drăciile”
Sepsi OSK, calificată matematic în play-off! A dat de pământ cu CSM Reșița + hat-trick în 25 de minute
Sepsi OSK, calificată matematic în play-off! A dat de pământ cu CSM Reșița + hat-trick în 25 de minute
Răsturnare de situație! Dat ca și plecat de la Dinamo, Kennedy Boateng a făcut anunțul
Răsturnare de situație! Dat ca și plecat de la Dinamo, Kennedy Boateng a făcut anunțul
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
I-a luat banii lui Becali, a râs de el, acum joacă fotbal de plăcere: „Gigi? E în lumea lui!“

I-a luat banii lui Becali, a râs de el, acum joacă fotbal de plăcere: „Gigi? E în lumea lui!“

Game-over!? Ce șanse mai are FCSB să prindă play-off-ul după „U” Cluj - Oțelul 4-0

Game-over!? Ce șanse mai are FCSB să prindă play-off-ul după „U” Cluj - Oțelul 4-0

Mihai Stoica a reacționat, în direct la TV, după ce echipa a ratat play-off-ul: „Mare ghinion”

Mihai Stoica a reacționat, în direct la TV, după ce echipa a ratat play-off-ul: „Mare ghinion”

Conducerea FCSB a exclus un titular incontestabil: „Nu va juca nicio secundă la noi”

Conducerea FCSB a exclus un titular incontestabil: „Nu va juca nicio secundă la noi”

Doi fotbaliști de la prima echipă a ”câinilor”, titulari astăzi la Dinamo 2 în meciul oficial de debut din 2026!

Doi fotbaliști de la prima echipă a ”câinilor”, titulari astăzi la Dinamo 2 în meciul oficial de debut din 2026!

Are „undă verde” să plece de la FCSB! Anunțul făcut de Gigi Becali

Are „undă verde” să plece de la FCSB! Anunțul făcut de Gigi Becali



Recomandarile redactiei
Gigi Becali s-a dezlănțuit și a numit vinovații pentru situația complicată de la FCSB: „Fac toate drăciile”
Gigi Becali s-a dezlănțuit și a numit vinovații pentru situația complicată de la FCSB: „Fac toate drăciile”
Sepsi OSK, calificată matematic în play-off! A dat de pământ cu CSM Reșița + hat-trick în 25 de minute
Sepsi OSK, calificată matematic în play-off! A dat de pământ cu CSM Reșița + hat-trick în 25 de minute
Răsturnare de situație! Dat ca și plecat de la Dinamo, Kennedy Boateng a făcut anunțul
Răsturnare de situație! Dat ca și plecat de la Dinamo, Kennedy Boateng a făcut anunțul
Surpriză în Corvinul - CS Dinamo și DEZASTRU la Piatra Neamț, Sepsi OSK și FC Voluntari au dat câte 5 goluri! ACUM ASA Târgu Mureș - Metalul Buzău
Surpriză în Corvinul - CS Dinamo și DEZASTRU la Piatra Neamț, Sepsi OSK și FC Voluntari au dat câte 5 goluri! ACUM ASA Târgu Mureș - Metalul Buzău
Cu Pușcaș în play-off! Kopic l-a văzut pe atacant la antrenament și a tras concluzia
Cu Pușcaș în play-off! Kopic l-a văzut pe atacant la antrenament și a tras concluzia
Alte subiecte de interes
FC Barcelona a făcut anunțul! A semnat până în 2028: ”A pus pixul pe hârtie”
FC Barcelona a făcut anunțul! A semnat până în 2028: ”A pus pixul pe hârtie”
Starul ”sacrificat” de Barcelona pentru a-i face loc lui Andrei Rațiu
Starul ”sacrificat” de Barcelona pentru a-i face loc lui Andrei Rațiu
Surpriză uriașă! Pleacă de la FC Barcelona și semnează cu Manchester City
Surpriză uriașă! Pleacă de la FC Barcelona și semnează cu Manchester City
FC Barcelona a găsit înlocuitor pentru Ilkay Gundogan!
FC Barcelona a găsit înlocuitor pentru Ilkay Gundogan! 
Copilul venit în Europa pe o barcă de refugiați a debutat în La Liga! L-a găsit un taximetrist: „Destinul meu e aici!”
Copilul venit în Europa pe o barcă de refugiați a debutat în La Liga! L-a găsit un taximetrist: „Destinul meu e aici!”
Horațiu Moldovan, din nou pe banca de rezerve la Atletico Madrid
Horațiu Moldovan, din nou pe banca de rezerve la Atletico Madrid
CITESTE SI
Israelul a atacat Iranul cu ajutorul Statelor Unite. Liderul suprem Ali Khamenei a fost dus într-un loc sigur

stirileprotv Israelul a atacat Iranul cu ajutorul Statelor Unite. Liderul suprem Ali Khamenei a fost dus într-un loc sigur

Dmitri Medvedev, prima reacție după bombardamentele din Iran: „Luptătorul pentru pace şi-a arătat adevărata faţă”

stirileprotv Dmitri Medvedev, prima reacție după bombardamentele din Iran: „Luptătorul pentru pace şi-a arătat adevărata faţă”

Sondaj: Peste jumătate dintre angajați vor să își schimbe jobul până la finalul anului. Ce i-ar convinge să rămână

stirileprotv Sondaj: Peste jumătate dintre angajați vor să își schimbe jobul până la finalul anului. Ce i-ar convinge să rămână

Mesajul SUA către România: ”NU părăsim NATO”. ”Nimeni să nu îndrăznească vreodată să ne provoace”

stirileprotv Mesajul SUA către România: ”NU părăsim NATO”. ”Nimeni să nu îndrăznească vreodată să ne provoace”

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Moreno vs Almabayev


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Moreno vs Almabayev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!