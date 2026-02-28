VIDEO "Hai, Dinamo!" Gafă de proporții la conferința lui FC Argeș înaintea meciului de pe Arena Națională

Dinamo - FC Argeș se joacă duminică, de la ora 18:00, pe Arena Națională, în penultima etapă din sezonul regulat al Superligii.

FC ArgesDinamoCatalin StratonRobert MoldoveanuBogdan Andone
FC Argeș are șansa de a-și asigura încă din această etapă calificarea matematică în play-off. Echipa lui Bogdan Andone trebuie să mai acumuleze 3 puncte din duelurile cu Dinamo și Unirea Slobozia pentru a fi sigură de top 6.

Gafă la conferința lui FC Argeș înaintea meciului cu Dinamo

Sâmbătă dimineață, FC Argeș a organizat conferința de presă premergătoare jocului de pe Arena Națională. Pe lângă antrenorul Bogdan Andone, au mai fost prezenți Robert Moldoveanu și Cătălin Straton, ambii foști jucători ai lui Dinamo.

Finalul conferinței a adus două momente inedite. Mai întâi, un puști în vârstă de 9 ani, prezent în sală, a ținut să îl întrebe pe Bogdan Andone cum s-a simțit când a fost eliminat de Istvan Kovacs în etapa precedentă, la duelul cu Farul.

"Nu m-am simțit bine absolut deloc. A rămas echipa fără antrenorul principal pe bancă. Nu a fost simplu nici pentru băieți, nici pentru băieții din staff-ul meu să gestioneze jocul. Sper ca pe viitor să fiu mai liniștit, mai echilibrat și să încerc pe bancă alături de băieți".

Ulterior, în anunțul încheierii conferinței, ofițerul de presă al lui FC Argeș s-a încurcat și i-a urat succes lui... Dinamo.

"Dacă nu mai sunt întrebări în momentul ăsta, vă mulțumim tuturor celor din sală. Mâine, ora 18, Arena Națională, Dinamo - FC Argeș. Hai, Dinamo!", a spus ofițerul de presă al piteștenilor, care s-a corectat rapid: "Hai, FC Argeș!".

Bogdan Andone, înaintea meciului care o poate duce pe FC Argeș în play-off: "Unitatea grupului, cea mai mare calitate a noastră"

Bogdan Andone, antrenorul piteștenilor, suspendat pentru acest joc după cartonașul roșu văzut etapa trecută, la meciul cu Farul, a prefațat duelul de pe Arena Națională, vorbind în principal despre principalul factor care a transformat FC Argeș în revelația sezonului.

"Moralul este bun. Băieții au avut tot timpul o mentalitate corectă, de învingători. Tot timpul au demonstrat că se pot ridica după meciuri pierdute. De aceea vom aborda și acest joc cu încredere și cu dorința de a câștiga jocul.

Nu am simțit deocamdată că ar fi o presiune extraordinar de mare în vestiar sau în cadrul grupului. Încercăm să avem o atmosferă cât mai relaxată și cât mai concentrată pe ce avem de făcut tehnico-tactic. Bineînțeles că va trebui să ne regăsim la ora jocului atitudinea avută în marea majoritate a meciurilor - acea determinare și acea ambiție de a face lucrurile cum trebuie și de a demonstra că FC Argeș e o echipă de play-off.

Pentru fiecare joc în parte cred că aceasta este cea mai mare calitate a noastră - unitatea grupului. Chiar mă gândeam că aproape toți jucătorii seniori au jucat foarte mult. A fost o rotație continuă în echipă și toți jucătorii au făcut lucrurile foarte bine. Cred că acesta este cel mai important atu al nostru - această unitate a echipei și această relație a băieților din vestiar.

Avem mici accidentări. E normal, e final de sezon regulat. Au fost 28 de meciuri și meciuri de Cupa României. Vremea ne-a cauzat mari probleme cu terenurile de antrenament și am tot alternat terenuri de iarbă în condiții grele cu terenuri sintetice. Nu e simplu pentru băieți să schimbe în fiecare zi. S-a adunat oboseală și mici accidentări, dar sper să reușim să trecem peste aceste impedimente și să se capaciteze pentru jocurile rămase", a spus Bogdan Andone.

