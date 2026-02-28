FC Argeș are șansa de a-și asigura încă din această etapă calificarea matematică în play-off. Echipa lui Bogdan Andone trebuie să mai acumuleze 3 puncte din duelurile cu Dinamo și Unirea Slobozia pentru a fi sigură de top 6.

Gafă la conferința lui FC Argeș înaintea meciului cu Dinamo

Sâmbătă dimineață, FC Argeș a organizat conferința de presă premergătoare jocului de pe Arena Națională. Pe lângă antrenorul Bogdan Andone, au mai fost prezenți Robert Moldoveanu și Cătălin Straton, ambii foști jucători ai lui Dinamo.

Finalul conferinței a adus două momente inedite. Mai întâi, un puști în vârstă de 9 ani, prezent în sală, a ținut să îl întrebe pe Bogdan Andone cum s-a simțit când a fost eliminat de Istvan Kovacs în etapa precedentă, la duelul cu Farul.

"Nu m-am simțit bine absolut deloc. A rămas echipa fără antrenorul principal pe bancă. Nu a fost simplu nici pentru băieți, nici pentru băieții din staff-ul meu să gestioneze jocul. Sper ca pe viitor să fiu mai liniștit, mai echilibrat și să încerc pe bancă alături de băieți".

Ulterior, în anunțul încheierii conferinței, ofițerul de presă al lui FC Argeș s-a încurcat și i-a urat succes lui... Dinamo.

"Dacă nu mai sunt întrebări în momentul ăsta, vă mulțumim tuturor celor din sală. Mâine, ora 18, Arena Națională, Dinamo - FC Argeș. Hai, Dinamo!", a spus ofițerul de presă al piteștenilor, care s-a corectat rapid: "Hai, FC Argeș!".