ACUM LIVE Rangers 0-0 St. Mirren | Ianis, la un pas de titlu in Scotia cu Rangers! Gerrard l-a trimis titular! A inceput meciul!

Urmarim si comentam impreuna meciul dintre Rangers si St. Mirren pe www.sport.ro si facebook.com/sport.ro.

Rangers 0-0 St. Mirren

Min. 1: A inceput meciul!

Echipa de start a lui Rangers:

Rangers poate castiga oficial titlul in Premiership daca o invinge pe St. Mirren pe Ibrox! Echipa lui Gerrard este pe primul loc in clasament si are 85 de puncte, cu 18 mai mult decat Celtic.

Ianis Hagi a fost uitat pe banca de rezerve in etapa trecuta, insa ar putea fi trimis de Gerrard inca din primele minute pe teren.

Fanii au facut spectacol la stadion, inca de dimineata. Acestia au mers cu torte si fanioane pentru a-si incuraja jucatorii. Rangers nu a mai castigat titlul de aproape un deceniu.

Rangers fans outside Ibrox Stadium this morning! ???????? ???? @Brandonns72 pic.twitter.com/lh4jiYQNZE — Footy Accumulators (@FootyAccums) March 6, 2021

La ultima intalnire dintre cele doua, Rangers s-a impus cu 2-0, insa St. Mirren este singura echipa care a reusit sa o invinga pe echipa lui Gerrard in acest sezon, in meciul de Cupa.