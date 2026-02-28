După dubla din etapa precedentă în 4-2 cu Fortaleza, Dayro Moreno a marcat și astăzi în 3-0 cu Boyaca Chico, de data aceasta din penalty, în minutul 90+2.
La cei 40 de ani ai săi, fostul atacant de la FCSB a fost integralist în meciul din Apertura Columbiei și a mai bifat un record.
Dayro Moreno este ”el máximo goleador histórico” peste tot
Deja golgheter all-time al fotbalului columbian (acum cu 379 de goluri înscrise în fotbalul profesionist), Dayro a devenit și golgheterul all-time din istoria clubului Once Caldas, depășindu-l pe argentinianul Sergio Galvan Rey (172 vs 171 de reușite).
Imediat după golul cu Boyaca Chico, doi oficiali ai clubului Once Caldas s-au repezit în spatele porții adverse, unde Dayro își celebra reușita, și i-au pus coroana pe cap și mantia regală pe umeri!
”Astăzi sărbătorim 172 de goluri, da... Dar mai ales sărbătorim faptul că Dayro poartă culorile noastre cu atâta pasiune, cu atâta devotament și cu atâta măreție încât ne face să ne simțim mândri că facem parte din această istorie”, a scris la final clubul Once Caldas, postând și o poză cât se poate de sugestivă.
În acest sezon, Dayro Moreno a înscris 6 goluri în primele 9 etape din Apertura și este, cum altfel, golgheterul actualei ediții din campionatul Columbiei.
Cele 379 de goluri top-level marcate de Dayro Moreno, 13 dintre ele la Steaua/FCSB
172 de goluri la Once Caldas
57 de goluri la Atlético Nacional
50 de goluri la Tijuana
34 de goluri la Millonarios
22 de goluri la Bucaramanga
13 goluri la Steaua/FCSB (în perioada 2008-2010)
13 goluri la Junior
10 goluri la Talleres de Córdoba
4 goluri la Oriente Petrolero
3 goluri la naționala Columbiei
1 gol la Athletico Paranaense
Topul golgheterilor all-time din istoria Columbiei
1. Dayro Moreno (Once Caldas) - 379 de goluri
2. Radamel Falcao (Millonarios Bogota) - 357 de goluri
3. Victor Aristizabal (retras) - 346 de goluri
4. Carlos Bacca (Junior de Barranquilla) - 345 de goluri
5. Juan Pablo Angel (retras) - 291 de goluri
* ”Goana” lui Dayro Moreno după recordul urmărit, acela de a deveni golgheterul all-time al Columbiei, a fost prezentată de Sport.ro încă din 2023 și updatată periodic.
Foto: Once Caldas