FOTO ȘI VIDEO I-au pus coroana și mantia regală direct pe teren, imediat după ce a marcat! Ce record a mai bătut Dayro Moreno

I-au pus coroana și mantia regală direct pe teren, imediat după ce a marcat! Ce record a mai bătut Dayro Moreno Fotbal extern
Cătălin Parfene
Data publicarii:
Data actualizarii:

Fostul atacant de la FCSB înscrie meci de meci la Once Caldas și la 40 de ani.

TAGS:
Dayro MorenoFCSBSteauaSergio Galvan Reyonce caldas
Din articol
  • Dayro moreno regele columbiei
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

După dubla din etapa precedentă în 4-2 cu Fortaleza, Dayro Moreno a marcat și astăzi în 3-0 cu Boyaca Chico, de data aceasta din penalty, în minutul 90+2.

La cei 40 de ani ai săi, fostul atacant de la FCSB a fost integralist în meciul din Apertura Columbiei și a mai bifat un record.

Dayro Moreno este ”el máximo goleador histórico” peste tot 

Deja golgheter all-time al fotbalului columbian (acum cu 379 de goluri înscrise în fotbalul profesionist), Dayro a devenit și golgheterul all-time din istoria clubului Once Caldas, depășindu-l pe argentinianul Sergio Galvan Rey (172 vs 171 de reușite).

Imediat după golul cu Boyaca Chico, doi oficiali ai clubului Once Caldas s-au repezit în spatele porții adverse, unde Dayro își celebra reușita, și i-au pus coroana pe cap și mantia regală pe umeri!

”Astăzi sărbătorim 172 de goluri, da... Dar mai ales sărbătorim faptul că Dayro poartă culorile noastre cu atâta pasiune, cu atâta devotament și cu atâta măreție încât ne face să ne simțim mândri că facem parte din această istorie”, a scris la final clubul Once Caldas, postând și o poză cât se poate de sugestivă.

În acest sezon, Dayro Moreno a înscris 6 goluri în primele 9 etape din Apertura și este, cum altfel, golgheterul actualei ediții din campionatul Columbiei.

Cele 379 de goluri top-level marcate de Dayro Moreno, 13 dintre ele la Steaua/FCSB

172 de goluri la Once Caldas

57 de goluri la Atlético Nacional

50 de goluri la Tijuana

34 de goluri la Millonarios

22 de goluri la Bucaramanga

13 goluri la Steaua/FCSB (în perioada 2008-2010)

13 goluri la Junior

10 goluri la Talleres de Córdoba

4 goluri la Oriente Petrolero

3 goluri la naționala Columbiei

1 gol la Athletico Paranaense

Topul golgheterilor all-time din istoria Columbiei

1. Dayro Moreno (Once Caldas) - 379 de goluri

2. Radamel Falcao (Millonarios Bogota) - 357 de goluri

3. Victor Aristizabal (retras) - 346 de goluri

4. Carlos Bacca (Junior de Barranquilla) - 345 de goluri

5. Juan Pablo Angel (retras) - 291 de goluri

* ”Goana” lui Dayro Moreno după recordul urmărit, acela de a deveni golgheterul all-time al Columbiei, a fost prezentată de Sport.ro încă din 2023 și updatată periodic.

Foto: Once Caldas

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Ministrul apărării Israelului a anunțat că țara sa a atacat Iranul și a declarat starea de urgență
Ministrul apărării Israelului a anunțat că țara sa a atacat Iranul și a declarat starea de urgență
ARTICOLE PE SUBIECT
Frații Chirilă, fără milă! Andrei și Ștefan, protagoniști în Champions League într-un 13-0 de poveste
Frații Chirilă, fără milă! Andrei și Ștefan, protagoniști în Champions League într-un 13-0 de poveste
ULTIMELE STIRI
Leeds - Manchester City, LIVE pe VOYO de la 19:30! Echipa lui Pep Guardiola se poate apropia de Arsenal
Leeds - Manchester City, LIVE pe VOYO de la 19:30! Echipa lui Pep Guardiola se poate apropia de Arsenal
Surpriză în Corvinul - CS Dinamo și DEZASTRU la Piatra Neamț, Sepsi OSK și FC Voluntari au dat câte 5 goluri! ACUM ASA Târgu Mureș - Metalul Buzău
Surpriză în Corvinul - CS Dinamo și DEZASTRU la Piatra Neamț, Sepsi OSK și FC Voluntari au dat câte 5 goluri! ACUM ASA Târgu Mureș - Metalul Buzău
Gigi Becali s-a dezlănțuit și a numit vinovații pentru situația complicată de la FCSB: „Fac toate drăciile”
Gigi Becali s-a dezlănțuit și a numit vinovații pentru situația complicată de la FCSB: „Fac toate drăciile”
Sepsi OSK, calificată matematic în play-off! A dat de pământ cu CSM Reșița + hat-trick în 25 de minute
Sepsi OSK, calificată matematic în play-off! A dat de pământ cu CSM Reșița + hat-trick în 25 de minute
Răsturnare de situație! Dat ca și plecat de la Dinamo, Kennedy Boateng a făcut anunțul
Răsturnare de situație! Dat ca și plecat de la Dinamo, Kennedy Boateng a făcut anunțul
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
I-a luat banii lui Becali, a râs de el, acum joacă fotbal de plăcere: „Gigi? E în lumea lui!“

I-a luat banii lui Becali, a râs de el, acum joacă fotbal de plăcere: „Gigi? E în lumea lui!“

Game-over!? Ce șanse mai are FCSB să prindă play-off-ul după „U” Cluj - Oțelul 4-0

Game-over!? Ce șanse mai are FCSB să prindă play-off-ul după „U” Cluj - Oțelul 4-0

Mihai Stoica a reacționat, în direct la TV, după ce echipa a ratat play-off-ul: „Mare ghinion”

Mihai Stoica a reacționat, în direct la TV, după ce echipa a ratat play-off-ul: „Mare ghinion”

Conducerea FCSB a exclus un titular incontestabil: „Nu va juca nicio secundă la noi”

Conducerea FCSB a exclus un titular incontestabil: „Nu va juca nicio secundă la noi”

Doi fotbaliști de la prima echipă a ”câinilor”, titulari astăzi la Dinamo 2 în meciul oficial de debut din 2026!

Doi fotbaliști de la prima echipă a ”câinilor”, titulari astăzi la Dinamo 2 în meciul oficial de debut din 2026!

Are „undă verde” să plece de la FCSB! Anunțul făcut de Gigi Becali

Are „undă verde” să plece de la FCSB! Anunțul făcut de Gigi Becali



Recomandarile redactiei
Gigi Becali s-a dezlănțuit și a numit vinovații pentru situația complicată de la FCSB: „Fac toate drăciile”
Gigi Becali s-a dezlănțuit și a numit vinovații pentru situația complicată de la FCSB: „Fac toate drăciile”
Sepsi OSK, calificată matematic în play-off! A dat de pământ cu CSM Reșița + hat-trick în 25 de minute
Sepsi OSK, calificată matematic în play-off! A dat de pământ cu CSM Reșița + hat-trick în 25 de minute
Răsturnare de situație! Dat ca și plecat de la Dinamo, Kennedy Boateng a făcut anunțul
Răsturnare de situație! Dat ca și plecat de la Dinamo, Kennedy Boateng a făcut anunțul
Surpriză în Corvinul - CS Dinamo și DEZASTRU la Piatra Neamț, Sepsi OSK și FC Voluntari au dat câte 5 goluri! ACUM ASA Târgu Mureș - Metalul Buzău
Surpriză în Corvinul - CS Dinamo și DEZASTRU la Piatra Neamț, Sepsi OSK și FC Voluntari au dat câte 5 goluri! ACUM ASA Târgu Mureș - Metalul Buzău
Cu Pușcaș în play-off! Kopic l-a văzut pe atacant la antrenament și a tras concluzia
Cu Pușcaș în play-off! Kopic l-a văzut pe atacant la antrenament și a tras concluzia
Alte subiecte de interes
Autogol de cascadorii râsului în meciul lui Dayro Moreno! Ce record mondial vrea să doboare fostul atacant de la Steaua/FCSB
Autogol de cascadorii râsului în meciul lui Dayro Moreno! Ce record mondial vrea să doboare fostul atacant de la Steaua/FCSB
LegenDayro Moreno, în grafic! Încă un gol pentru recordul mondial după care aleargă fostul atacant al lui FCSB
LegenDayro Moreno, în grafic! Încă un gol pentru recordul mondial după care aleargă fostul atacant al lui FCSB
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Peluza Sud, în război deschis cu oficialii Stelei! Protest de amploare în Ghencea
Peluza Sud, în război deschis cu oficialii Stelei! Protest de amploare în Ghencea
Replica Stelei după ce Dinamo și-a prezentat campionii olimpici de la Paris!
Replica Stelei după ce Dinamo și-a prezentat campionii olimpici de la Paris!
CITESTE SI
Israelul a atacat Iranul cu ajutorul Statelor Unite. Liderul suprem Ali Khamenei a fost dus într-un loc sigur

stirileprotv Israelul a atacat Iranul cu ajutorul Statelor Unite. Liderul suprem Ali Khamenei a fost dus într-un loc sigur

Dmitri Medvedev, prima reacție după bombardamentele din Iran: „Luptătorul pentru pace şi-a arătat adevărata faţă”

stirileprotv Dmitri Medvedev, prima reacție după bombardamentele din Iran: „Luptătorul pentru pace şi-a arătat adevărata faţă”

Sondaj: Peste jumătate dintre angajați vor să își schimbe jobul până la finalul anului. Ce i-ar convinge să rămână

stirileprotv Sondaj: Peste jumătate dintre angajați vor să își schimbe jobul până la finalul anului. Ce i-ar convinge să rămână

Mesajul SUA către România: ”NU părăsim NATO”. ”Nimeni să nu îndrăznească vreodată să ne provoace”

stirileprotv Mesajul SUA către România: ”NU părăsim NATO”. ”Nimeni să nu îndrăznească vreodată să ne provoace”

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Moreno vs Almabayev


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Moreno vs Almabayev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!