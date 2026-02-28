Gigi Becali s-a dezlănțuit și a numit vinovații pentru situația complicată de la FCSB: „Fac toate drăciile”

După dubla din etapa precedentă în 4-2 cu Fortaleza, Dayro Moreno a marcat și astăzi în 3-0 cu Boyaca Chico, de data aceasta din penalty, în minutul 90+2.

La cei 40 de ani ai săi, fostul atacant de la FCSB a fost integralist în meciul din Apertura Columbiei și a mai bifat un record.

Dayro Moreno este ”el máximo goleador histórico” peste tot

Deja golgheter all-time al fotbalului columbian (acum cu 379 de goluri înscrise în fotbalul profesionist), Dayro a devenit și golgheterul all-time din istoria clubului Once Caldas, depășindu-l pe argentinianul Sergio Galvan Rey (172 vs 171 de reușite).

Imediat după golul cu Boyaca Chico, doi oficiali ai clubului Once Caldas s-au repezit în spatele porții adverse, unde Dayro își celebra reușita, și i-au pus coroana pe cap și mantia regală pe umeri!