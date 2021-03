Ianis vs Messi?! Clipul care face inconjurul Europei! Mijlocasul roman i-a 'pasat' SUPERSTARULUI de la Barcelona

Ianis Hagi a iesit din nou in evidenta.

Internationalul roman este implicat alaturi de staruri precum Paul Pogba, Jadon Sancho si Lionel Messi in ultima campanie globala de la Pepsi.

Pe contul de TikTok Pepsi Romania, este postat un duet intre Lionel Messi si Ianis. Romanul ii paseaza starului argetinian, iar la final ii arunca o doza cu suc.

Ianis Hagi este la un pas de titlu in Scotia cu echipa condusa de Gerrard, dar isi continua parcursul si in Europa League, unde se va duela cu echipa lui Nicolae Stanciu, Slavia Praga, pentru un in loc in sferturile de finala.

Nu este pentru prima data cand Ianis a fost implicat intr-o campanie a gigantului de bauturi carbogazoase. In trecut, chipul lui a aparut pe dozele de suc de la Pepsi.