GENK - MECHELEN 0-0 LIVE ACUM Supercupa Belgiei | Ianis Hagi este rezerva in primul meci oficial al sezonului in Belgia

Echipa lui Ianis Hagi, Genk, incepe noul sezon cu Supercupa Belgiei.

Campioana Belgiei, Genk, o intalneste in Supercupa pe castigatoarea Cupei, Mechelen, la capatul unei perioade in care Mechelen a fost implicata intr-un imens scandal care a zguduit fotbalul din Belgia. Mechelen a scapat de retrogradare, insa nu va juca in cupele europene si nici in Cupa Belgiei!

Genk spera sa castige pentru a 2-a oara Supercupa Belgiei dupa cea din 2011, 1-0 cu Standard Liege, in timp ce Mechelen nu a castigat niciodata trofeul. Este meciul de debut pentru Ianis Hagi, dar si pentru antrenorul Felice Mazzu. Fost manager la Charleroi, Mazzu a recunoscut ca are o misiune dificila sa preia echipa de la Philippe Clement.

"Este un meci bun pentru increderea echipei si ma astept la o adversara foarte motivata dupa toate lucrurile prin care a trecut Mechelen in ultimele saptamani" a spus Mazzu.

Ianis Hagi incepe partida ca rezerva, insa este de asteptat sa fie introdus pe parcursul meciului.

Genk:

Yukovic - De Norre, Dewaest, Junya, Heynen, Samatta, Piotrowski, Uronen, Benson, Berge, Cuesta

Rezerve: Coucke, Wouters, Paintsil, Nygren, Vanzeir, Ianis Hagi, Lucumi, Ndongala

Mechelen:

Verrips - Van Cleemput, Bijker, Swinkels, Togui, Storm, Van Damme, Schoofs, Engvall, Corryn, Peyre

Rezerve: Bouzian, Valkenaers, De Camargo, Trova, Van Hoorenbeeck, Bosiers, Zeroual, Van Keilegom, Vranckx

Deze 11 mannen strijden vanavond voor de tiende prijs in onze clubgeschiedenis! Komaan Racing! ???????? #krcgenk #gnkkvm #samengenk pic.twitter.com/AT0cWvFTlJ — KRC Genk (@KRCGenkofficial) July 20, 2019