Nu s-a stiut NIMIC pana acum! "Steaua i-a facut capul mare si lui!" Hagi, dezvaluiri de ultima ora: pentru cine a negociat cu FCSB

Becali a incercat sa dea o lovitura importanta in aceasta vara, chiar daca public nu a dezvaluit nimic despre negocieri.

Virgil Ghita de la Viitorul a fost una dintre tintele sale principale. Gica Hagi dezvaluie ca fundasul central a fost in discutii si pentru un transfer la Craiova, insa totul a picat dupa ce oltenii au aflat cat cere Viitorul. Hagi voia in chimbul lui Ghita 1,25 milioane de euro, suma considerata prea mare de patronul CSU.

"Ghita... Steaua i-a facut capul mare si lui! Asta e! E dorit si de Craiova, am cerut niste bani. Eu daca cer 1,25 milioane e mult. Ei nu se multumesc cu 5 milioane pentru Cicaldau, vor 7. Pe Ghita nu puteti sa dati 1,25 milioane? O sa vedeti peste 3-4 ani ca o sa fie cel mai bun fundas central. Sunt cu picioarele pe pamant. Eu i-am batut pe Craiova, sunt in fata lor, am jucat mai bine ca ei, am castigat trofee, dar jucatorul meu nu e valoros?

Eu zic ca da! Pe Cicaldau l-am dat ca a fost oferta aia. Cand vinzi, te slabesti, o iei de la capat. An de an, eu o iau de la 0. Daca ramaneam cu toti jucatorii pe care i-am facut, vreo 4-5 ani eram campion. Dar trebuie sa-i dau, eu sunt formator, asa fac bugetul", a spus Hagi.