BREAKING NEWS: "Minciuni! Minciuni! V-am zis ca am ales oferta cea mai mica!" Hagi, dezvaluiri COMPLETE despre plecarea lui Ianis!!! Ce oferte a refuzat

Hagi a avut 3 oferte clare pentru Ianis. A optat pentru cea mai putin avantajoasa din punct de vedere financiar.

Chiar daca refuza sa vorbeasca despre valoarea transferului, Hagi spune a preferat-o pe cea de la Genk datorita garantiilor sportive pe care le-a primit de la campioana Belgiei. Hagi respinge categoric suma de 8 milioane, avansata initial ca pret de achizitie in presa belgiana.

"8 milioane? Minciuna! Nu pot sa vorbesc de suma, avem clauza in contract. Daca au spus-o belgienii, atunci sa plateasca. Eu nu stiu.. Stiu doar ca v-am spus un lucru. Am ales cea mai mica oferta atat pentru club, cat si pentru Ianis. Am ales varianta tehnica. Nu-i problema. Am imbratisat lucrul asta. Am avut una medie si una foarte mare si am luat-o pe a 3-a. Am luat o decizie, vom vedea daca e buna sau mai putin buna. Viata e facuta din oportunitati si decizii. Vom vedea daca am facut bine. Timpul o sa ne dea un raspuns", a spus Hagi.