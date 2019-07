BREAKING NEWS: Cat de mare a fost, de fapt, oferta lui Spartak Moscova pentru Ianis Hagi. EXCLUSIV

Ianis Hagi a ajuns in aceasta vara la Genk. Ar putea debuta intr-un meci oficial chiar azi, in Supercupa Belgiei contra lui Mechelen.

Directorul sportiv al lui Genk a facut ieri comentarii pe marginea sumei de transfer. Le-a spus jurnalistilor ca banii sunt la jumatate fata de suma vehiculata, 8 milioane de euro.

Conform surselor www.sport.ro, suma exacta de transfer a lui Ianis ar fi 3,8 milioane de euro. Genk a fost atat preferata lui Ianis, cat si a tatalui sau datorita proiectiei de cariera pe care i-au facut-o. Hagi a pastrat legatura constant cu antrenorul lui Genk si cu oficialii echipei, fiind convins ca Ianis va avea parte de cel mai bun tratament daca opteaza pentru Belgia.

Hagi a vorbit despre existenta a 3 oferte clare pentru Ianis. Una dintre ele: Spartak Moscova. Apropiati ai Viitorului sustin ca propunerea din Rusia e si ea departe de cotele vehiculate in presa. Rusii ar fi dat 4,5 milioane acum si inca 1,5 in momentul in care intrau pentru prima oara in grupele Champions League. Sezonul trecut, Spartak a terminat pe 5 in Rusia. In acest an, va juca doar in Europa League, in cazul in care va depasi tururile preliminare.

Ce a spus Hagi despre suma de 8 milioane de euro pe care ar fi incasat-o pentru Ianis:

"8 milioane? Minciuna! Nu pot sa vorbesc de suma, avem clauza in contract. Daca au spus-o belgienii, atunci sa plateasca. Eu nu stiu.. Stiu doar ca v-am spus un lucru. Am ales cea mai mica oferta atat pentru club, cat si pentru Ianis. Am ales varianta tehnica. Nu-i problema. Am imbratisat lucrul asta. Am avut una medie si una foarte mare si am luat-o pe a 3-a. Am luat o decizie, vom vedea daca e buna sau mai putin buna. Viata e facuta din oportunitati si decizii. Vom vedea daca am facut bine. Timpul o sa ne dea un raspuns",