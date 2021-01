GENIAL! Italienii i-au gasit CANTEC lui Dennis Man! :)) Piesa cu care l-au prezentat pe contul oficial 

Dennis Man (22 ani) a fost anuntat oficial ca noul transfer al Parmei Calcio.

Fostul jucator al FCSB a fost vandut in Serie A pentru suma de 11 milioane de euro, insa cu bonusurile, suma se ridica la 13 milioane de euro.

Extrema a fost prezentata astazi oficial, dupa ce a semnat contract cu noul sau club. Italienii au dezvaluit ca Man va purta tricoul cu numarul 98, acelasi numar cu care a evoluat si la FCSB.

Pe contul oficial al clubului in limba engleza, italienii l-au prezentat pe Dennis Man intr-un mod cu adevarat inedit. Acestia s-au folosit de versurile piesei trupei Salt-N-Pepa, Whatta Man.

"What a Man, what a Man, what a Man, what a mighty good Man!", au scris italienii pe Twitter.

???? What a Man, what a Man, what a Man, what a mighty good Man ????#ForzaParma ???????? pic.twitter.com/hnV2kIYcip — Parma Calcio 1913 (@ParmaCalcio_en) January 29, 2021

Dennis Man s-a inteles cu Parma pe 4 ani si jumatate.