Cu 6 goluri și 3 pase decisive în campionat, plus încă o reușită și un assist în AFC Challenge League, un fel de Conference League din Asia, românul nostru din Zalău se simte excelent din toate punctele de vedere în Cambodgia, după cum a explicat într-un dialog cu Sport.ro .

Au urmat pentru Raul ”dubla” din aceeași vară cu CFR Cluj din Conference League (0-3 de tristă amintire pentru el și 1-1), alte câteva trofee câștigate în Andorra și, vara trecută, transferul în... Cambodgia, chiar înainte de istorica victorie a lui Inter Club d'Escaldes, 2-1 cu FCSB!

În iunie 2022, Sport.ro îl prezenta în exclusivitate pe fotbalistul român care a jucat în primul meci din ediția 2022-2023 din Champions League: Raul Feher , fundașul central campion în Andorra cu Inter Club d'Escaldes, echipă participantă atunci la un mini-turneu de calificare în turul 1 preliminar al competiției continentale.

”Totul chiar este foarte bine, a fost un an în care am încercat o experiență nouă și adevărul e că m-a surprins foarte mult ce am întâlnit aici - atât calitatea vieții, cât și fotbalul, chiar dacă poate mai puțin. Departe de casă nu știi niciodată cum o să fie, dar am câțiva prieteni care au jucat în Cambodgia și toți au avut experiențe frumoase.

La nivel fotbalistic, sunt pe locul 2 cu echipa, joc toate minutele, am și câteva goluri - ca fundaș este... superb! Ne-am calificat în AFC Challenge League până în sferturile de finală, a fost prima oară pentru echipă când ajunge în această competiție.

Cel mai greu aici este să te adaptezi cu mâncarea și cu căldura asta... Chiar a fost cea mai dură parte! Dar în câteva luni cred că oricine se poate adapta bine.

Lumea este foarte politicoasă, respectă foarte mult și la cei de aici m-a surprins tare mult personalitatea lor. Chiar nu m-am așteptat să meargă așa bine prima oară când părăsesc Europa.

Adevărul este că întotdeauna am avut capacitatea asta de a da goluri. Lucrăm foarte bine cu staff-ul tehnic, avem fazele de corner sau de lovituri libere după faulturi pe care le practicăm foarte mult. Eu mă bucur că am dat vreo 7-8 goluri, cred că atâtea sunt, plus câteva pase decisive cu care am putut ajuta echipa”, a declarat Raul Feher pentru Sport.ro.

VIDEO Fundașul Raul Feher, hat-trick și pasă de gol în ISI Dangkor Senchey - Phnom Penh Crown 2-4