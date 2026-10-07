Frosinone i-a găsit înlocuitor lui Daniel Bîrligea!

Atacantul român a revenit la club după accidentarea suferită înaintea meciului României cu Suedia, iar italienii au confirmat că a început recuperarea.

Frosinone are însă o soluție pentru ofensivă. Tomas Bobcek este favorit să înceapă din primul minut pe „Maradona”, după ce atacantul titular Antonio Raimondo s-a accidentat, de asemenea. Italianul, împrumutat de la Bologna până în vara lui 2027, are șase meciuri în acest sezon, cu cinci goluri și o pasă decisivă.

Bobcek va fi titular împotriva lui Napoli

Bobcek a ajuns la Frosinone în această vară, de la Lechia Gdansk, pentru 10,7 milioane de euro. Slovacul a prins doar două meciuri până acum, ambele din postura de rezervă, cu un total de 46 de minute.