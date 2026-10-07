Frosinone i-a găsit înlocuitor lui Daniel Bîrligea!

Frosinone i-a găsit înlocuitor lui Daniel Bîrligea! Stranieri
SPORT.RO
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Daniel Bîrligea are probleme medicale și nu va putea evolua pentru Frosinone în următoarea partidă din Serie A, cu Napoli. 

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Tomas BobcekFrosinoneNapolidaniel birligeaantonio raimondo
Din articol

Atacantul român a revenit la club după accidentarea suferită înaintea meciului României cu Suedia, iar italienii au confirmat că a început recuperarea.

Frosinone are însă o soluție pentru ofensivă. Tomas Bobcek este favorit să înceapă din primul minut pe „Maradona”, după ce atacantul titular Antonio Raimondo s-a accidentat, de asemenea. Italianul, împrumutat de la Bologna până în vara lui 2027, are șase meciuri în acest sezon, cu cinci goluri și o pasă decisivă.

Bobcek va fi titular împotriva lui Napoli

Bobcek a ajuns la Frosinone în această vară, de la Lechia Gdansk, pentru 10,7 milioane de euro. Slovacul a prins doar două meciuri până acum, ambele din postura de rezervă, cu un total de 46 de minute. 

Bîrligea a ajuns la Frosinone în ultimele zile ale perioadei de mercato, de la FCSB, sub formă de împrumut, cu opțiune de transfer definitiv. Atacantul a jucat trei partide pentru formația italiană, două în Serie A și una în Coppa Italia, fără gol sau pasă decisivă.

  • Internaționalul român are o cotă de piață de 4,5 milioane de euro, potrivit Transfermarkt.
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