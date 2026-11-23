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Surprizele lui Laurențiu Reghecampf din FC Argeș - FCSB! Ce se întâmplă cu Boutoutaou, jucătorul criticat de Gigi Becali

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Bancu și Compania au înscris de 11 ori în două din ultimele trei deplasări din campionat, în timp ce echipa lui Reghecampf n-a găsit drumul spre gol în precedentele patru jocuri oficiale!

Universitatea a marcat de 40 de ori în 16 etape, iar FCSB e la jumătate – 20 de goluri!

După 16 etape, Craiova are 14 puncte avans față de FCSB. Una e lider, cealaltă ocupă locul 9, în afara play-off-ului.

Iar diferența dintre cele două echipe s-a văzut și în confruntarea directă din septembrie, când Universitatea a zdrobit-o pe FCSB cu 5-0.

Sunt statistici relevante despre potențialul din actuala ediție a Superligii a celor două echipe, altădată rivale la titlu.

Coelho bagă 5 jucători după pauză, trei dintre ei având contribuții la ultimele două goluri (Nsimba, Etim și Rus). Reghecampf face doar două schimbări, introducând pe teren un jucător de 18 ani (Stoian), care a intrat excelent, aproape ca de fiecare dată, și unul de 19 ani (Toma), cu foarte puține realizări ofensive, tot ca de fiecare dată.

Întrebarea e cum s-a ajuns la astfel de diferențe enorme

Care va să zică, lotul FCSB-ului e subțire rău, în ciuda declarațiilor pompoase ale lui Becali de după fiecare meci. Sau, mai degrabă, e făcut prost. Aici se simte cel mai bine organizarea haotică, lipsa unei strategii coerente de scouting și mecanismul gripat al transferurilor. Jucătorii sunt aduși „din auzite” sau „din văzute” sau pe ce crede patronul despre unul sau despre altul. Nu există o politică de transferuri coerentă, bazată pe principii solide. În primul rând, jucătorii aduși trebuie să se plieze pe un concept tactic, al antrenorului de preferință.

Numai că la FCSB antrenorul are tot mai puține de spus. Imediat după 0-0 cu FC Argeș, Becali a anunțat că se implică din nou în alcătuirea echipei și că Boutoutaou nu va mai fi titular. Păi despre ce concept tactic al antrenorului mai putem vorbi când patronul decide cine joacă și cine stă pe bancă?

Becali a greșit transferurile. Logic!

FCSB n-a găsit soluții, așadar, după plecările a patru oameni importanți de la mijloc în sus, Olaru, Bîrligea, Tănase și Lixandru. Jucătorii aduși în loc, Korenica, Muhar, Drăguș, Boutoutaou, Garita și Gnahore nu dau randamentul scontat.

Există și un argument în favoarea lui Reghecampf, anume faptul că la Mioveni i-au lipsit Cisotti, Garita și Korenica. Dar sunt patru meciuri fără gol marcat, fraților! Nu unul sau două.

Craiova a pierdut un singur fotbalist important față de sezonul trecut, Mekvabishvili, și l-a adus imediat în lot pe Lameira, asemănător ca profil cu georgianul. Plus că în vară lotul a fost întărit cu Răzvan Sava, Elisor, Heriberto Tavares și Ronaldo Webster. Iar Elisor a ajuns golgheterul campionatului din postura de rezervă (9 reușite până acum)! E nevoie și de ceva fler ca să găsești un astfel de fotbalist.

Așadar, Craiova, care avea un lot foarte bun, construit în vara lui 2025, s-a întărit și anul acesta, în timp ce la FCSB, cu un lot de play-out, niciunul dintre transferurile importante nu a produs până acum efectul așteptat.

Creativitatea, bat-o vina!

O mare diferență se simte la mijlocul terenului, la nivel de creativitate. Dacă David Matei și Cicâldău creează constant faze periculoase și pompează mingi utile pentru atacanți, ba chiar apar des și la finalizare, nu același lucru se poate spune despre Muhar, Joao Paulo și Radunovici, ultimul folosit avansat de ceva vreme, în linia mediană.

Craiova are jucători care găsesc culoare de pasă, schimbă ritmul și destabilizează apărarea adversă. FCSB depinde prea mult de inițiativele individuale și de centrări.

Apoi, atmosfera permanent acidă de la FCSB macină încrederea și echilibrul psihic al multora dintre jucătorii aduși. Când vii la Becali, câștigi bani mulți, dar trebuie să fii antrenat stil kamikaze din punct de vedere psihologic. Cine nu rezistă presiunii imense puse de patron clachează ca Politic sau ca Gnahore sau chiar precum Korenica, foarte șters în joc de când și-a mutat bagajele de la CFR.

Mai este FCSB o echipă mare?

OK, veți zice că peste tot este presiune la echipele mari, deși am dubii că FCSB mai este o echipă mare, dar este vorba de atmosfera care se creează, de un mediu de lucru propice performanței. Și aici avem exemplul Craiovei. Un antrenor echilibrat, un lot bine făcut, ce-i drept de Rădoi și colaboratorii lui, bănuiesc că tot mai puține imixtiuni ale patronului în planurile tactice ale „principalului”, jucători bine poziționați și tratați corect.

Adunând toate cele de mai sus, putem trage concluzia că Universitatea Craiova e cu trei clase peste FCSB la ora actuală și că și-ar putea păstra titlul de campioană, dacă nu se va întâmpla ceva neprevăzut.

FCSB va avea mari probleme, al doilea an la rând, cu intrarea în play-off. Mai ales că lui Reghecampf nu i-au ieșit pașii, iar Becali vine tare din urmă în joc de glezne.