Pauza dedicată echipelor naționale a ajuns la final, iar competițiile importante de pe continent s-au reluat. În acest caz se află și SuperLiga, competiție în care a avut loc deja meciul dintre Dinamo și Petrolul.

Cristi Borcea, tiradă la adresa conducerii după 0-1 cu Petrolul

Deși era favorită la victorie, Dinamo a cedat la limită în fața rivalei din Ploiești. Petrolul s-a impus grație reușitei lui N'Lundulu și astfel că a ajuns la 30 de puncte acumulate în primele 16 etape.

Duelul a fost unul special și s-a disputat pe stadionul Unirii Slobozia. Motivul? Arena Națională este închisă, iar oficialii clubului s-au orientat către arena fostei formații din SuperLiga. Deși meciul nu s-a disputat în Capitală, lotul „câinilor” ar fi ajuns la duel cu aproximativ două ore înainte de fluierul de start.

Văzând rezultatul, Cristi Borcea a ținut să penalizeze decizia luată de către oficiali. Fostul acționar de la Dinamo susține că echipa ar fi trebuit să facă toate demersurile să joace în Capitală. Cum nu s-a putut, Borcea a expus că ar fi dus lotul cu trei zile înainte la Slobozia, ci nu cu doar două ore înainte de fluierul de start.

Omul de afaceri e de părere că diferența poate fi făcută inclusiv din micile detalii, acesta oferind exemple din perioada în care vira bani constant în clubul din Ștefan cel Mare. Cât despre meciul pierdut, Cristi Borcea s-a arătat dezamăgit, în condițiile în care cele trei puncte pot cântări decisiv în perioada următoare.

„Nu era de așteptat ca Dinamo să piardă și nu trebuia să se întâmple. Aici este vina conducerii, 100%. Am citit și eu articole. L-am auzit pe Nuno Campos că a venit cu o oră și 45 de minute înainte de meci. Când tu ai pauză competițională, mă duc cu 3 zile înainte de Slobozia. Eu și când jucam la Pitești mă duceam cu o zi înainte. Să se facă antrenamente, să se acomodeze jucătorii!.

Doi la mână, eu cred că trebuia să se facă tot posibilul să se joace la Voluntari, chiar și în Ghencea. Încercam tot ceea ce este în București. Sunt 3 puncte foarte, foarte importante, care au fost pierdute prostește.

Dacă te bați și vrei să iei campionatul, de ce să joci la Slobozia? Mă duceam oriunde, luam avionul. Orice pentru a câștiga campionatul. O echipă precum Dinamo, care pasa și își crea superiorități, a eliminat aceste lucruri pe acel teren. Cel mai mare dușman al meciului a fost cel care a luat decizia asta de a merge la Slobozia. Nici Dinamo B nu făcea asta pe vremuri!”, a declarat Cristi Borcea, potrivit Digi Sport.