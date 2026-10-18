Șansă pentru Bîrligea! Italienii anunță transferul care îl poate ajuta enorm

Împrumutat de la FCSB cu 1,5 milioane de euro, Bîrligea are șanse mari să fie achiziționat definitiv de Frosinone pentru încă 3,5 milioane de euro. Clauza se va activa automat în cazul în care echipa lui Massimiliano Alvini se va salva de la retrogradare, iar situația actuală din clasament arată că e un scenariu foarte probabil - locul 4 după 7 etape, cu 13 puncte.

Bîrligea ar putea scăpa de Antonio Raimondo, care e dorit de Juventus în ianuarie

Bîrligea a strâns până acum puțin peste 15 minute în Serie A, postul de număr 9 de la Frosinone fiind practic blocat de revelația Antonio Raimondo (22 de ani). Italianul are un start de sezon mult peste așteptări, cu 7 goluri în 7 etape, fiind golgheterul la zi din Serie A.

Bîrligea ar putea scăpa de Raimondo în iarnă, ceea ce i-ar aduce șanse mult mai mari la titularizare. Gazzetta dello Sport scrie că internaționalul U21 al Italiei ar putea fi transferat de Juventus încă din ianuarie.