Șansă pentru Bîrligea! Italienii anunță transferul care îl poate ajuta enorm

Împrumutat de la FCSB cu 1,5 milioane de euro, Bîrligea are șanse mari să fie achiziționat definitiv de Frosinone pentru încă 3,5 milioane de euro. Clauza se va activa automat în cazul în care echipa lui Massimiliano Alvini se va salva de la retrogradare, iar situația actuală din clasament arată că e un scenariu foarte probabil - locul 4 după 7 etape, cu 13 puncte.
Bîrligea ar putea scăpa de Antonio Raimondo, care e dorit de Juventus în ianuarie
Bîrligea a strâns până acum puțin peste 15 minute în Serie A, postul de număr 9 de la Frosinone fiind practic blocat de revelația Antonio Raimondo (22 de ani). Italianul are un start de sezon mult peste așteptări, cu 7 goluri în 7 etape, fiind golgheterul la zi din Serie A.
Bîrligea ar putea scăpa de Raimondo în iarnă, ceea ce i-ar aduce șanse mult mai mari la titularizare. Gazzetta dello Sport scrie că internaționalul U21 al Italiei ar putea fi transferat de Juventus încă din ianuarie.
Raimondo aparține de Bologna, unde ar trebui să se întoarcă vara viitoare. Juventus ia în calcul să îl achiziționeze în această iarnă, însă îl lase să joace la Frosinone până la finalul sezonului.
Totuși, este de așteptat ca Raimondo să aibă mai multe pretendente, inclusiv din Premier League, ceea ce ar putea să o forțeze pe Juventus să îl aducă pe italian încă din această iarnă.
Produs al celor de la Bologna, Raimondo a fost împrumutat la nu mai puțin de patru echipe până în prezent, iar la Frosinone i-a mers cel mai bine. A recunoscut, inclusiv după tripla contra lui Sassuolo, că antrenorul Massimiliano Alvini a jucat un rol în ascensiunea sa.
Bîrligea ar lupta pentru titularizare cu Bobcek
În cazul în care Raimondo va pleca, Bîrligea tot va rămâne cu un concurent solid pe post. Slovacul Tomas Bobcek (25 de ani) a devenit cel mai scump jucător din istoria lui Frosinone în această vară, după ce a fost cumpărat de la Lechia Gdansk cu 10,7 milioane de euro.
Totuși, la fel ca jucătorul care aparține de FCSB, Bobcek a prins foarte puține minute până acum și nu a înscris.