Lovitură în plină figură pentru Daniel Bîrligea! Anunțul italienilor

Lovitură în plină figură pentru Daniel Bîrligea! Anunțul italienilor Stranieri
SPORT.RO
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Daniel Bîrligea (26 de ani) a primit o veste proastă la Frosinone. 

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daniel birligeaMassimiliano AlviniTomas BobcekFrosinone
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Bîrligea a început sezonul ca soluție pentru postul de atacant, însă situația sa s-ar putea complica. Antonio Raimondo a fost titular la Genoa și are deja patru goluri în primele etape, iar Tomas Bobcek a primit la rândul său minute.

Bobcek (25 de ani) a fost introdus de antrenorul Massimiliano Alvini, iar presa italiană anticipează că atacantul transferat de la Lechia Gdansk pentru 11 milioane de euro va primi tot mai multe șanse.

Daniel Bîrligea, al treilea atacant!

Astfel, Bîrligea ar fi devenit a treia variantă pentru postul de atacant la Frosinone. Românul a bifat doar 75 de minute în primele partide: un minut cu Fiorentina, 63 de minute cu Sassuolo, în Coppa Italia, și 11 minute cu Venezia.

Bîrligea a ajuns la Frosinone sub formă de împrumut de la FCSB, pentru 1,5 milioane de euro. Italienii au și o opțiune de cumpărare de 3,5 milioane de euro, care se activează automat dacă formația reușește să evite retrogradarea.

Startul de sezon este unul bun pentru Frosinone. Nou-promovata are șase puncte după trei etape de Serie A, cu victorii contra Fiorentinei, 3-0, și Veneziei, 3-2. La debut, Frosinone a pierdut pe terenul lui Juventus, scor 0-1.

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