Lovitură în plină figură pentru Daniel Bîrligea! Anunțul italienilor

Bîrligea a început sezonul ca soluție pentru postul de atacant, însă situația sa s-ar putea complica. Antonio Raimondo a fost titular la Genoa și are deja patru goluri în primele etape, iar Tomas Bobcek a primit la rândul său minute.

Bobcek (25 de ani) a fost introdus de antrenorul Massimiliano Alvini, iar presa italiană anticipează că atacantul transferat de la Lechia Gdansk pentru 11 milioane de euro va primi tot mai multe șanse.

Daniel Bîrligea, al treilea atacant!

Astfel, Bîrligea ar fi devenit a treia variantă pentru postul de atacant la Frosinone. Românul a bifat doar 75 de minute în primele partide: un minut cu Fiorentina, 63 de minute cu Sassuolo, în Coppa Italia, și 11 minute cu Venezia.