Universitatea Craiova are un motiv suplimentar să se bucure de amânarea Cupei Asiei, competiție care, inițial, trebuia să aibă loc, între 7 ianuarie – 5 februarie, dar care s-a amânat pentru finalul anului viitor, în decembrie.
Reprogramarea turneului final continental, nu doar că a scăpat Craiova de povara pierderii lui Assad Al-Hamlawi pentru o lună, dar a și micșorat riscul pierderii atacantului din cauza unor accidentări. Pentru că acum, când tocmai a revenit de la naționala Palestinei, vârful de 1,88 de metri a devenit indisponibil pentru meciul din weekend, câștigat cu UTA (6-2). După prezențele sale pe teren, contra Iranului (0-2) și Libanului (0-0), Al-Hamlawi a suferit o accidentare.
Al-Hamlawi, dat ca și transferat la Pyramids: 3,5 milioane de dolari!
La revenirea de la echipa națională, s-au intensificat speculațiile privind viitoarea destinație a lui Al-Hamlawi. Iar presa egipteană a mers atât de departe, încât a publicat o poză realizată cu Photoshop, în care internaționalul palestinian ține tricoul echipei Pyramids, ocupanta locului 1 din campionatul intern!
Această fotografie a fost însoțită de o știre-bombă: „Pyramids, aproape de a încheia transferul lui Al-Hamlawi. Ofertă de 3,5 milioane de dolari pentru încheierea afacerii“.
În textul semnat de jurnalistul Hassan Al-Umda, trecerea lui Al-Hamlawi, la Pyramids, e prezentată drept o chestiune iminentă.
„Assad Al-Hamlawi, golgheterul echipei române, Universitatea Craiova, e aproape de venirea la Pyramids, în mercato de iarnă, pentru a întări lotul, în vederea meciurilor din partea a doua a sezonului. Surse din cadrul clubului au dezvăluit că s-au realizat pași importanți, pentru încheierea afacerii în iarnă, în ianuarie, în schimbul sumei de 3,5 milioane de dolari. Oficialii lui Pyramids au mare încredere în potențialul lui Al-Hamlawi și în calitatea sa de marcator. Al-Hamlawi e sub contract cu Universitatea Craiova până pe 30 iunie 2028. Ceea ce înseamnă că realizarea transferului are nevoie de acordul clubului din România“, a scris jurnalistul Hassan Al-Umda.
Impresarul lui Al-Hamlawi neagă tot: „Deocamdată, nu ne grăbim să luăm o decizie“
Dacă egiptenii au lăsat de înțeles că Assad Al-Hamlawi e la un pas de Pyramids, în schimb, impresarul jucătorului, Yasin Taheri, a negat această informație. În dialog cu presa din Palestina, agentul FIFA a explicat cum stau lucrurile, în privința ofertelor sosite pentru golgheterul din Bănie.
„În primul rând, i-au fost atribuite mai multe declarații lui Ghassan, tatăl lui Al-Hamlawi, dar el n-a făcut niciun comentariu despre zvonurile plecării băiatului său de la Craiova. La ora actuală, Assad e concentrat, în totalitate, pe ce are de făcut la echipa sa de club. Modul cum se antrenează și prestațiile sale confirmă acest lucru. De fapt, Al-Hamlawi a reușit să-și îmbunătățească cifrele, comparativ cu campania anterioară. Orice discuție, în privința plecării lui Assad de la Craiova, va avea loc, în iarnă sau la finalul acestui sezon. În acel moment, vom lua în calcul toate ofertele și vom lua decizia cea mai bună. Atât pentru Assad, cât și pentru clubul Universitatea Craiova. Nu ne grăbim să luăm o decizie, pentru că avem toată susținerea clubului Universitatea Craiova. Repet: în acest moment, prioritatea lui Al-Hamlawi e să crească la actuala sa echipă și să aibă cele mai bune prestații pentru Craiova“, a explicat Yasin Taheri.