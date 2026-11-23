Universitatea Craiova are un motiv suplimentar să se bucure de amânarea Cupei Asiei, competiție care, inițial, trebuia să aibă loc, între 7 ianuarie – 5 februarie, dar care s-a amânat pentru finalul anului viitor, în decembrie.

Reprogramarea turneului final continental, nu doar că a scăpat Craiova de povara pierderii lui Assad Al-Hamlawi pentru o lună, dar a și micșorat riscul pierderii atacantului din cauza unor accidentări. Pentru că acum, când tocmai a revenit de la naționala Palestinei, vârful de 1,88 de metri a devenit indisponibil pentru meciul din weekend, câștigat cu UTA (6-2). După prezențele sale pe teren, contra Iranului (0-2) și Libanului (0-0), Al-Hamlawi a suferit o accidentare.

Al-Hamlawi, dat ca și transferat la Pyramids: 3,5 milioane de dolari!

La revenirea de la echipa națională, s-au intensificat speculațiile privind viitoarea destinație a lui Al-Hamlawi. Iar presa egipteană a mers atât de departe, încât a publicat o poză realizată cu Photoshop, în care internaționalul palestinian ține tricoul echipei Pyramids, ocupanta locului 1 din campionatul intern!

Această fotografie a fost însoțită de o știre-bombă: „Pyramids, aproape de a încheia transferul lui Al-Hamlawi. Ofertă de 3,5 milioane de dolari pentru încheierea afacerii“.