Loeb, Alonso și Moraes vor concura pentru Aston Martin

La ultimele două ediții ale Raliului Dakar, Dacia Sandrider a reușit să-i aibă în componență piloți extraordinari, precum Sebastien Loeb (Franța), Nasser Al-Attiyah (Qatar), Cristina Gutierrez (Spania) și Lucas Moraes (Brazilia).

Pilotul francez, care are în palmares nouă titluri de campion în World Rally Championship (2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012) a decis ca în acest an să concureze pentru echipa Aston Martin Racing, pe mașină de competiție Aston Martin Dreadnought, dezvoltată în colaborare cu ProDrive.

Celelalte două echipaje vor fi conduse de Fernando Alonso, dublu campion în Formula 1 (2005, 2006), ajutat de copilotul Marc Coma, și Lucas Moraes, campionul FIA World Rally Raid Champion, cu rezultate foarte bune în Dakar Rally (locul 3, în 2023 / locul 9, în 2024 / locul 7, în 2026 / copilot Pablo Moreno).

Vestea aduce un sfârșit pentru proiectul mașinilor Dacia Duster dezvoltate pentru raliu, echipa Aston Martin urmând să preia colaborarea cu ProDrive și cu designerul și fostul oficial din F1 David Richards.

Dakar 2027 pleacă din Portugalia și se încheie în Maroc

Raliul Dakar din 2027 este programat pentru perioada 9-23 ianuarie, dar organizatorii au anunțat competiției au anunțat că, în urma evenimentelor din regiune (conflictul Arabiei Saudite cu Iran și rebelii houthi din Yemen), nu vor avea loc etape pe teritoriul Arabiei Saudite.

Cursa de anul viitor se va întoarce în Africa, după o pauză de 20 de ani, dar nu va începe de la Paris și nu se va încheia la Dakar. Raliul începe în Algarve (Portugalia), pe 9 ianuarie, traversează Oceanul Atlantic cu feribotul către Nador, trece prin prin zone precum Bouarfa, Zagora și Agadir, Smara și Dakhla, și se termină la Marrakech (Maroc), pe 23 ianuarie. Cursa va avea un prolog și 12 etape, se va întinde pe 7.824 de kilometri, iar etapa a șaptea va fi una maraton, cu o lungime de 500 de kilometri.

Raliul Dakar este una dintre cele mai prestigioase curse de anduranță auto din lume, prima ediție având loc în 1978 și fiind organizată anual de Amaury Sport Organisation (ASO). Tradițional, cursa pleca din Paris, Frața, și se încheia la Dakar, în Senegal. Din cauza problemelor legate de securitate, multe ediții s-au desfășurat pe un alt traseu, în America de Sud (2009-2019) și Orientul Mijlociu (2020-2026). Cei mai de succes piloți în cursele Dakar sunt Stephane Peterhansel (8 la auto, 6 la moto), Vladimir Chagin (7 titluri la camioane), Nasser al-Attiyah (6 titluri la auto), Ari Vatanen (4 titluri la auto) și Carlos Sainz (4 titluri la auto).

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