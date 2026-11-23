Traseul a fost ales pentru a-i dezavantaja pe Pogacar și Vingegaard

Turul Franței 2027 va avea un traseu ce se va întinde pe 3.479 de kilometri și va avea Grand Depart din Marea Britanie. Startul se va da de la Edinburgh, urmând ca primele trei etape să fie găzduite de Scoția, Țara Galilor și Anglia. Cursa va avea o lungime de 3.479 km, o diferență de nivel cumulată de 53.450 metri, doar două cățătări mai lungi de 1.750 de metri și doar trei finishuri pe vârfuri.

Presa de specialitate crede că traseul a fost ales special pentru a-l pune în dificultate pe Tadej Pogacar (28 de ani / UAE Team Emirates / Slovenia), cvintuplul câștigător al competiției (2020, 2021, 2024, 2025, 2026), și pe Jonas Vingegaard (29 de ani / Visma-Lease a Bike / Norvegia), dublu câștigător al TdF (2022, 2023), de configurație fiind teoretic avantajați Remco Evenepoel (26 de ani / Red Bull-Bora-Hansgrohe / Belgia) și Paul Seixas (20 de ani / Decathlon CMA CGM Team / Franța).

Traseul complet al Turului Franței 2027:

Etapa 1 - 2 iulie / Edinburgh (Scoția) - Carlisle (Anglia) / 185 km / etapă de plat

Etapa 2 - 3 iulie / Keswick (Anglia) - Liverpool (Anglia) / 223 km / etapă deluroasă

Etapa 3 - 4 iulie / Welshpool (Țara Galilor) - Cardiff (Țara Galilor) / 223 km / etapă deluroasă

5 iulie - Cherbourg-en-Cotentin / pauză

Etapa 4 - 6 iulie / Cherbourg-en-Cotentin - Cherbourg-en-Cotentin / 171 km / etapă deluroasă

Etapa 5 - 7 iulie / Pontorson - Plumelec / 178 km / etapă deluroasă

Etapa 6 - 8 iulie / Vannes - Angers / 193 km / etapă deluroasă

Etapa 7 - 9 iulie / Blois - Chambord / 38 km / contratimp individual

Etapa 8 - 10 iulie / Bourges - Le Creusot / 224 km / etapă deluroasă

Etapa 9 - 11 iulie / Villars-les-Dombes - Grand Colombier / 162 km / etapă de munte

12 iulie - Haute-Savoie / pauză

Etapa 10 - 13 iulie / Annecy - Sallanches / 171 km / etapă de munte

Etapa 11 - 14 iulie / Cluses - Les Saisies / 150 km / etapă de munte

Etapa 12 - 15 iulie / Chambery - Valence / 162 km / etapă de plat

Etapa 13 - 16 iulie / Aubenas - Montpellier / 164 km / etapă de plat

Etapa 14 - 17 iulie / Montpellier to Mende / 199 km / etapă de munte

Etapa 15 - 18 iulie / Rodez - Albi / 169 km / etapă deluroasă

19 iulie - Haute-Savoie / pauză

Etapa 16 - 20 iulie / Toulouse / 33 km / contratimp individual

Etapa 17 - 21 iulie / Muret - Pau / 186 km / etapă de plat

Etapa 18 - 22 iulie / Pau - Saint-Lary-Soulan (Col de Portet) / 174 km / etapă de munte

Etapa 19 - 23 iulie / Hasparren - Laruns / 160 km / etapă de munte

Etapa 20 - 24 iulie / Maubourguet - Libourne / 198 km / etapă de plat

Etapa 21 - 25 iulie / Saint-Quentin-en-Yvelines - Paris (Champs-Elysees) / 116 km / etapă de plat

Foto - Le Tour de France (FB)