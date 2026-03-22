Danu Spătaru, fost mijlocaș al echipei Dinamo, a suferit sâmbătă o accidentare gravă la cap în chiar prima sa partidă jucată pentru Neman Grodno.

Aflat la prima sa apariție oficială în tricoul noii sale echipe, Neman Grodno, internaționalul moldovean de 31 de ani a avut parte de un debut cu ghinion. Sâmbătă, în runda de deschidere a campionatului din Belarus, formația sa a remizat pe teren propriu în fața celor de la BATE Borisov, scor 0:0.

Spătaru a început confruntarea din postura de titular pe postul de extremă stânga. În minutul 33 al meciului, fotbalistul a suferit o lovitură puternică la cap, în urma unui contact dur cu un adversar. Mijlocașul s-a ales cu un hematom vizibil sub ochiul stâng și nu a mai putut continua jocul, părăsind gazonul în minutul 37.