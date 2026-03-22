FOTO ȘI VIDEO Fostul jucător al lui Dinamo, accidentare teribilă la meciul de debut! A ieșit desfigurat de pe teren

SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Momente de panică pentru fostul jucător al lui Dinamo.

TAGS:
DinamoNeman Grodnodanu spataru
Din articol

Danu Spătaru, fost mijlocaș al echipei Dinamo, a suferit sâmbătă o accidentare gravă la cap în chiar prima sa partidă jucată pentru Neman Grodno.

Aflat la prima sa apariție oficială în tricoul noii sale echipe, Neman Grodno, internaționalul moldovean de 31 de ani a avut parte de un debut cu ghinion. Sâmbătă, în runda de deschidere a campionatului din Belarus, formația sa a remizat pe teren propriu în fața celor de la BATE Borisov, scor 0:0.

Spătaru a început confruntarea din postura de titular pe postul de extremă stânga. În minutul 33 al meciului, fotbalistul a suferit o lovitură puternică la cap, în urma unui contact dur cu un adversar. Mijlocașul s-a ales cu un hematom vizibil sub ochiul stâng și nu a mai putut continua jocul, părăsind gazonul în minutul 37.

Așteptat să revină rapid pe teren

În ciuda impactului și a rănii de la nivelul feței, există posibilitatea ca jucătorul de profil ofensiv să se recupereze rapid, el fiind luat în calcul pentru a face parte din lotul echipei la următoarea etapă.

Danu Spătaru s-a transferat la Neman Grodno pe 3 martie 2026, sosind liber de contract de la formația Spartanii. De-a lungul carierei sale, fotbalistul a evoluat și în fotbalul românesc, trecându-și în CV echipa FC Dinamo, pentru care a semnat în vara anului 2017.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
ARTICOLE PE SUBIECT
ULTIMELE STIRI
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Recomandarile redactiei
Alte subiecte de interes
CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!