Stoian a intrat imediat după pauză în Ghencea, când scorul era 2-1 pentru Auda, iar evoluția sa a adus consistență în jocul echipei lui Marius Baciu. Atacantul crescut de Farul a fost la originea golului de 2-2, când a driblat doi fotbaliști adverși - VEZI VIDEO - apoi i-a pasat lui Boutoutaou, care a înscris cu poarta goală, o simplă formalitate.

Stoian a impulsionat în permanență atacul roș-albaștrilor până la final și a mai avut câteva situații în care a provocat panică în defensiva letonilor.

AICI desfășurarea meciului transmis de Pro TV și VOYO