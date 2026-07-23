Dacă o elimină pe Auda, FCSB va întâlni în turul 3 preliminar din Conference League câștigătoarea din duelul NK Aluminij (Slovenia) - Dinamo City (Albania).

La un pas de "tontogol" în FCSB - FK Auda

Meciul dintre FCSB și FK Auda a fost la un pas să genereze un autogol incredibil. Fanii din Ghencea și-au ținut respirația, după ce Oskars Rubenis nu s-a înțeles cu portarul Nils Purins și a fost aproape să trimită în propria poartă.

Fundașul stânga al oaspeților a încercat să-i paseze portarului cu capul, dar Purnis era deja avansat. Mingea s-a scurs la o palmă pe lângă poartă, atunci când tabela indica 2-2.

FK Auda a condus în două rânduri în Ghencea, dar gazdele au revenit de fiecare dată. Numai că echipa din Letonia a reușit să dea lovitura în prelungiri și să înscrie pentru 3-2, spre dezamăgirea suporterilor.

Returul dintre FK Auda și FCSB va avea loc joia viitoare și va fi difuzat în exclusivitate pe VOYO.