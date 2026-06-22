VIDEO Fostul atacant al lui Dinamo a ”explodat” în străinătate! 4 goluri în ultimele 4 meciuri

Fostul atacant al lui Dinamo a ”explodat” în străinătate! 4 goluri în ultimele 4 meciuri Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Sezon excelent pentru fotbalistul care a îmbrăcat tricoul ”câinilor”.

TAGS:
Dinamodanu spataruNeman GrodnoDinamo MinskMoldova
Din articol

Internaționalul moldovean cu cetățenie română Danu Spătaru, trecut și pe la Dinamo, este într-o formă de zile mari la Neman Grodno din Belarus.

În ultimele patru etape (în țara ex-sovietică se joacă în sistem primăvară - toamnă), atacantul a înscris tot atâtea goluri.

Ultima ispravă a venit ieri, în derby-ul pierdut cu Dinamo Minsk, scor 1-3, când a restabilit temporar egalitatea în minutul 66.

Danu Spătaru, apariție meteorică la Dinamo

Trecut prin România și pe la Astra Giurgiu și Poli Iași, mijlocașul ofensiv a fost legitimat, în returul sezonului 2016-2017, la Dinamo, dar în ”Ștefan cel Mare” nu a evoluat decât în două meciuri din play-off-ul Ligii 1 și într-un meci din Cupa României.

Spătaru a fost al doilea moldovean care a evoluat pentru prima echipă din ”Ștefan cel Mare” în Liga 1, după o altă apariție meteorică, Valeriu Andronic de la începutul anilor 2000. 

Dragoste cu năbădăi la Milsami Orhei

În iulie 2022, Spătaru a semnat cu Milsami Orhei, dar a plecat la sfârșitul lunii, după doar 26 de zile la echipă, timp în care însă a reușit inclusiv să înscrie două goluri în preliminariile Conference League.

În februarie 2023, a revenit la Milsami. Între cele două experiențe de la Orhei, moldoveanul cu 22 de selecții la națională a fost legitimat în Uzbekistan, la AGMK Olmaliq.

Apoi, Spătaru a plecat iar de la echipa din Orhei în iulie 2023, când a semnat cu polonezii de la Radunia Stezyca, pentru a reveni în iulie 2024 la Milsami, care i-a reziliat contractul în ianuarie 2025, după 29 de meciuri, 8 goluri și 6 pase decisive în toate competițiile!

Toate aceste transferuri de mai sus au fost la vremea lor definitive, nu sub formă de împrumut.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Președintele AUR, George Simion, despre susținerea Guvernului Veștea: ”Nu va beneficia de susținerea parlamentarilor AUR”
Președintele AUR, George Simion, despre susținerea Guvernului Veștea: ”Nu va beneficia de susținerea parlamentarilor AUR”
ARTICOLE PE SUBIECT
După Darius Olaru, încă un fotbalist român din Superligă semnează cu o campioană din Belgia!
După Darius Olaru, încă un fotbalist român din Superligă semnează cu o campioană din Belgia!
ULTIMELE STIRI
Transferul verii în Superligă: ”Drăguș vine azi la FCSB”
Transferul verii în Superligă: ”Drăguș vine azi la FCSB”
FCSB a trimis un jucător la altă echipă din Superliga: ”Acord”
FCSB a trimis un jucător la altă echipă din Superliga: ”Acord”
Întâlnirea cu Kobe Bryant l-a marcat pe Virgil Stănescu. "Am avut șansa asta!"
Întâlnirea cu Kobe Bryant l-a marcat pe Virgil Stănescu. "Am avut șansa asta!"
Cum a fost surprins Anderson Ceara după ce transferul său la FCSB a picat și a stârnit un scandal imens
Cum a fost surprins Anderson Ceara după ce transferul său la FCSB a picat și a stârnit un scandal imens
Mihai Pintilii și-a decis viitorul
Mihai Pintilii și-a decis viitorul
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Turcia e deja OUT

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Turcia e deja OUT

Mercato vară 2026 | Echipele din Liga 1 au început să transfere pentru sezonul viitor

Mercato vară 2026 | Echipele din Liga 1 au început să transfere pentru sezonul viitor

Lionel Messi, din nou în tricoul Barcelonei: negocieri cu Inter Miami

Lionel Messi, din nou în tricoul Barcelonei: negocieri cu Inter Miami

Rapid, transferul verii din Superliga? Acordul se face pentru milioane de euro

Rapid, transferul verii din Superliga? Acordul se face pentru milioane de euro

Golgheterii de la Mondial: Lionel Messi, egalat de doi jucători-surpriză în topul marcatorilor de la CM 2026!

Golgheterii de la Mondial: Lionel Messi, egalat de doi jucători-surpriză în topul marcatorilor de la CM 2026!

A văzut ce transfer pregătește Gigi Becali și a dat verdictul pe loc: ”Ar fi un plus mare pentru FCSB!”

A văzut ce transfer pregătește Gigi Becali și a dat verdictul pe loc: ”Ar fi un plus mare pentru FCSB!”



Recomandarile redactiei
Transferul verii în Superligă: ”Drăguș vine azi la FCSB”
Transferul verii în Superligă: ”Drăguș vine azi la FCSB”
FCSB a trimis un jucător la altă echipă din Superliga: ”Acord”
FCSB a trimis un jucător la altă echipă din Superliga: ”Acord”
Întâlnirea cu Kobe Bryant l-a marcat pe Virgil Stănescu. "Am avut șansa asta!"
Întâlnirea cu Kobe Bryant l-a marcat pe Virgil Stănescu. "Am avut șansa asta!"
Cum a fost surprins Anderson Ceara după ce transferul său la FCSB a picat și a stârnit un scandal imens
Cum a fost surprins Anderson Ceara după ce transferul său la FCSB a picat și a stârnit un scandal imens
Mihai Pintilii și-a decis viitorul
Mihai Pintilii și-a decis viitorul
Alte subiecte de interes
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A!
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
Fotbalistul intrat în istorie la Dinamo se bate la titlu la noua echipă! Este titular incontestabil
Fotbalistul intrat în istorie la Dinamo se bate la titlu la noua echipă! Este titular incontestabil
Fostul jucător al lui Dinamo, accidentare teribilă la meciul de debut! A ieșit desfigurat de pe teren
Fostul jucător al lui Dinamo, accidentare teribilă la meciul de debut! A ieșit desfigurat de pe teren
A picat transferul! Formația cu pretenții la play-off s-a împotmolit la negocieri
A picat transferul! Formația cu pretenții la play-off s-a împotmolit la negocieri
Campioana Moldovei și-a încheiat parcursul european! Era condusă pe teren propriu cu 7-0 încă din minutul 40
Campioana Moldovei și-a încheiat parcursul european! Era condusă pe teren propriu cu 7-0 încă din minutul 40
CITESTE SI
Președintele AUR, George Simion, despre susținerea Guvernului Veștea: ”Nu va beneficia de susținerea parlamentarilor AUR”

stirileprotv Președintele AUR, George Simion, despre susținerea Guvernului Veștea: ”Nu va beneficia de susținerea parlamentarilor AUR”

Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

protv Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

Baremul de corectare și subiectele la Limba română – Evaluare Națională 2026, disponibile pe stirileprotv.ro

stirileprotv Baremul de corectare și subiectele la Limba română – Evaluare Națională 2026, disponibile pe stirileprotv.ro

ANM: Cod galben de caniculă și furtuni în mai multe regiuni ale țării. Temperaturile urcă până la 34 de grade

stirileprotv ANM: Cod galben de caniculă și furtuni în mai multe regiuni ale țării. Temperaturile urcă până la 34 de grade

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!