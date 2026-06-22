Internaționalul moldovean cu cetățenie română Danu Spătaru , trecut și pe la Dinamo, este într-o formă de zile mari la Neman Grodno din Belarus.

Danu Spătaru, apariție meteorică la Dinamo

Trecut prin România și pe la Astra Giurgiu și Poli Iași, mijlocașul ofensiv a fost legitimat, în returul sezonului 2016-2017, la Dinamo, dar în ”Ștefan cel Mare” nu a evoluat decât în două meciuri din play-off-ul Ligii 1 și într-un meci din Cupa României.

Spătaru a fost al doilea moldovean care a evoluat pentru prima echipă din ”Ștefan cel Mare” în Liga 1, după o altă apariție meteorică, Valeriu Andronic de la începutul anilor 2000.

Dragoste cu năbădăi la Milsami Orhei

În iulie 2022, Spătaru a semnat cu Milsami Orhei, dar a plecat la sfârșitul lunii, după doar 26 de zile la echipă, timp în care însă a reușit inclusiv să înscrie două goluri în preliminariile Conference League.

În februarie 2023, a revenit la Milsami. Între cele două experiențe de la Orhei, moldoveanul cu 22 de selecții la națională a fost legitimat în Uzbekistan, la AGMK Olmaliq.

Apoi, Spătaru a plecat iar de la echipa din Orhei în iulie 2023, când a semnat cu polonezii de la Radunia Stezyca, pentru a reveni în iulie 2024 la Milsami, care i-a reziliat contractul în ianuarie 2025, după 29 de meciuri, 8 goluri și 6 pase decisive în toate competițiile!

Toate aceste transferuri de mai sus au fost la vremea lor definitive, nu sub formă de împrumut.