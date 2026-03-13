Clubul a anunțat oficial numirea tehnicianului în vârstă de 58 de ani, iar acesta ar putea debuta pe bancă chiar sâmbătă, în partida cu FC Florești, din etapa a doua a fazei secunde a campionatului.

Tehnicianul l-a înlocuit pe Andrian Sosnovschi, cel care figura până acum ca antrenor principal.

„Fane” Stoica a fost „secund” la FCSB și „principal” la FCU Craiova și Farul

De-a lungul carierei, Stoica a antrenat mai multe echipe din România, printre care FCU Craiova, Gloria Buzău, Farul Constanța și Ceahlăul Piatra‑Neamț.

În cariera sa a avut și roluri importante în staffuri tehnice. În 2005 a fost antrenor secund la FCSB, în perioada în care echipa era pregătită de Oleg Protasov, iar înainte lucrase doi ani ca secund al lui Victor Pițurcă.

În Republica Moldova, Stoica a mai pregătit echipe precum Milsami Orhei, Zimbru Chișinău și Zaria Bălți. De asemenea, a fost selecționer al Moldovei pentru o scurtă perioadă în 2015 și ulterior a condus reprezentativa de tineret U21.