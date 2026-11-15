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În vară, după doi ani foarte buni la FCSB, Daniel Bîrligea a făcut subiectul unui împrumut în Serie A. Frosinone și-a asigurat serviciile atacantului pentru suma de 1,5 milioane de euro. Mai mult rezervă de la mutarea în Serie A, Daniel Bîrligea ”a spart gheața” și a reușit primele goluri în campionatul italian.

Daniel Bîrligea pare că începe să se adapteze în Serie A, la Frosinone, detaliu care i-a adus și convocarea la echipa națională a României, pentru meciurile din Liga Națiunilor cu Polonia (2-1, la București) și Bosnia.

Atacantul Daniel Bîrligea, poveste de viață spusă de italieni

Reușitele au venit în partida cu Lecce, Frosinone impunându-se de o manieră evidentă: scor 5-1. Ulterior, atacantul a fost titularizat în premieră de către antrenorul nou-promovatei.

Daniel Bîrligea a mărturisit că este extrem de bucuros. Atacantul speră ca rezultatele să se ridice la nivelul așteptărilor, obiectivul său fiind să marcheze meci de meci. Recent, presa din Italia i-a dedicat un material special atacantului român. I-a făcut o caracterizare în care au fost remarcate greutățile prin care acesta a trecut.

O publicație din Italia, material special pentru Daniel Bîrligea

În copilărie a mers în Italia cu masa sa și cu sora mai mare, pentru că părintele nu îi putea crește în România din cauza condițiilor financiare, iar un tatuaj imprimat pe pielea atacantului marchează această călătorie grea a copilului Daniel, dar și punctul culminant atins în fotbal de bărbatul Daniel.

"Ce băiat! Și îl cheamă Daniel Birligea!"

”O poveste cu adevărat emoționantă... Are un tatuaj foarte interesant pe corp. O poză cu o femeie alăptând un bebeluș. Femeia este mama lui. Acel copil este chiar el. Ca să înțelegem semnificația acelui tatuaj, trebuie să ne întoarcem cu mulți ani în urmă.

Trebuie să mergem în România, unde un copil de opt ani ar putea lua două-trei autobuze, complet singur, doar pentru a ajunge la antreanamente. Ce băiat! Și îl cheamă Daniel Birligea!

Părinții lui s-au despărțit când el era încă mic. Situația financiară a familiei era complicată. Mama lui a făcut sacrificii uriașe pentru a-l crește pe el și pe sora lui mai mare.

În 2012, au ajuns la decizia de a se muta în Italia. Daniel avea doar 12 ani. Au ajuns la Palermo, unde mama lui găsește de lucru ca îngrijitoare. Ei nu au o casă doar pentru ei. Inițial, sunt găzduiți de unele rude și locuiesc împreună în doar două camere.

Sacrificiile unei mame. Povestea lui Daniel Bîrligea

Imaginează-ți sacrificiile acelei femei! Muncind toată ziua, având grijă de copii, încercând să le asigur un viitor mai bun într-o țară străină. Daniel mergea la școală, învățând limba italiană și continua să-și urmeze visul.

Voia să devină fotbalist. A jucat la Cantera Ribolla, a marcat peste 100 de goluri la echipele de tineret și a fost remarcat de Palermo. În sfârșit apărea marea șansă! Dar, în 2019, Palermo a fost desființată. Daniel a trebuit să o ia de la capăt, la la Teramo, în Serie C.

Apoi, a ajuns în România. Întâi la CFR Cluj, apoi Steaua București (n.r. – FCSB). A muncit, a crescut, a avut un impact mare, a cucerit trofee și a ajuns chiar să poarte tricoul naționalei României.

Visul lui a devenit realitate! Joacă în Serie A. În acea Italia care cu mulți ani în urmă îl întâmpinase pe el, mama și sora lui. În vara anului 2026, a ajuns la Frosinone.