Matty Cash, mesaj de două cuvinte după ce a fost făcut K.O. de Daniel Bîrligea în Nations League

Matty Cash, mesaj de două cuvinte după ce a fost făcut K.O. de Daniel Bîrligea în Nations League Nations League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Matty Cash a reacționat după duelul cu Daniel Bîrligea din partida România – Polonia, încheiată cu scorul de 2-1. 

TAGS:
daniel birligeamatty cashRomaniaPolonia
Din articol

Fundașul lui Aston Villa a publicat pe rețelele sociale un videoclip în care apare momentul în care atacantul român îl lovește cu cotul în zona feței.

„Nice one” („Frumos”) a scris Cash peste imaginile respective. VEZI VIDEO MAI JOS

Matty Cash e OUT pentru meciul cu Suedia

Incidentul a avut loc în repriza secundă, iar polonezul nu a mai putut continua partida. Cash a fost înlocuit în minutul 76 și a suferit o comoție, motiv pentru care a părăsit ulterior cantonamentul naționalei și s-a întors în Anglia, unde va primi îngrijiri medicale.

Din cauza accidentării, Matty Cash nu va putea evolua în ultimul meci al Poloniei din grupă, contra Suediei, programat pe 17 noiembrie, de la ora 21:45, la Wroclaw.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
20 de milioane de dolari, găsite îngropate în pădurile din Ungaria. Un fost ministru al lui Viktor Orban, vizat de anchetă
20 de milioane de dolari, găsite îngropate în pădurile din Ungaria. Un fost ministru al lui Viktor Orban, vizat de anchetă
ARTICOLE PE SUBIECT
Romario s-a dezlănțuit și l-a făcut praf pe Ancelotti: ”Fă-ți bagajele și pleacă!” Ce l-a supărat
Romario s-a dezlănțuit și l-a făcut praf pe Ancelotti: ”Fă-ți bagajele și pleacă!” Ce l-a supărat
Cristi Pulhac și Mihai Mironică au fost invitați la Matinalul VOYO SPORT LIVE, de pe VOYO SPORT 1
Cristi Pulhac și Mihai Mironică au fost invitați la Matinalul VOYO SPORT LIVE, de pe VOYO SPORT 1
Mirra Andreeva şi Elina Svitolina, duel de foc în finala Turneului Campioanelor
Mirra Andreeva şi Elina Svitolina, duel de foc în finala Turneului Campioanelor
ULTIMELE STIRI
Spania - Anglia și Belgia - Italia, derby-urile serii din Nations League, pe Sport.ro! Lamine Yamal vs. Harry Kane
Spania - Anglia și Belgia - Italia, derby-urile serii din Nations League, pe Sport.ro! Lamine Yamal vs. Harry Kane
Luis de la Fuente a luat foc după ce a fost întrebat despre Lamine Yamal: „Nu îmi place”
Luis de la Fuente a luat foc după ce a fost întrebat despre Lamine Yamal: „Nu îmi place”
Erling Haaland și-a decis viitorul: ”Am făcut o alegere”
Erling Haaland și-a decis viitorul: ”Am făcut o alegere”
Piotr Czachowski a dat în stânga și în dreapta după România - Polonia 2-1: „Am pierdut cu o echipă foarte slabă!”
Piotr Czachowski a dat în stânga și în dreapta după România - Polonia 2-1: „Am pierdut cu o echipă foarte slabă!”
Laurențiu Reghecampf, reacție misterioasă după plecarea lui MM Stoica de la FCSB: ”Eu așa consider”
Laurențiu Reghecampf, reacție misterioasă după plecarea lui MM Stoica de la FCSB: ”Eu așa consider”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE

Adio, convocare! Hagi s-a lămurit și i-a spus-o clar jucătorului

Adio, convocare! Hagi s-a lămurit și i-a spus-o clar jucătorului

Nu vrea să-l mai vadă la națională după România - Polonia 2-1: ”Un 'loser' etern”

Nu vrea să-l mai vadă la națională după România - Polonia 2-1: ”Un 'loser' etern”

Ce a spus selecționerul Poloniei, Jan Urban, despre România după ce a fost învins pe Arena Națională

Ce a spus selecționerul Poloniei, Jan Urban, despre România după ce a fost învins pe Arena Națională

România - Polonia 2-1, pe Sport.ro! Gică Hagi „sparge gheața” pe Arena Națională!

România - Polonia 2-1, pe Sport.ro! Gică Hagi „sparge gheața” pe Arena Națională!

Italienii au dat verdictul în cazul lui Radu Drăgușin: „Ba era Beckenbauer, ba făcea greșeli banale”

Italienii au dat verdictul în cazul lui Radu Drăgușin: „Ba era Beckenbauer, ba făcea greșeli banale”

Polonezii sunt în șoc după înfrângerea de la București: "Catastrofă! Am fost umiliți"

Polonezii sunt în șoc după înfrângerea de la București: "Catastrofă! Am fost umiliți"


Recomandarile redactiei
Laurențiu Reghecampf, reacție misterioasă după plecarea lui MM Stoica de la FCSB: ”Eu așa consider”
Laurențiu Reghecampf, reacție misterioasă după plecarea lui MM Stoica de la FCSB: ”Eu așa consider”
Erling Haaland și-a decis viitorul: ”Am făcut o alegere”
Erling Haaland și-a decis viitorul: ”Am făcut o alegere”
Ianis Hagi, apărat după valul de critici! Greșeala lui Gică Hagi din România - Polonia: „Nu îl văd”
Ianis Hagi, apărat după valul de critici! Greșeala lui Gică Hagi din România - Polonia: „Nu îl văd”
Piotr Czachowski a dat în stânga și în dreapta după România - Polonia 2-1: „Am pierdut cu o echipă foarte slabă!”
Piotr Czachowski a dat în stânga și în dreapta după România - Polonia 2-1: „Am pierdut cu o echipă foarte slabă!”
Adio, PSV! Olandezii au anunțat transferul lui Dennis Man, după ce a marcat în România - Polonia
Adio, PSV! Olandezii au anunțat transferul lui Dennis Man, după ce a marcat în România - Polonia
Alte subiecte de interes
CFR Cluj a ajuns la un acord cu fotbalistul: ”Contract pe trei ani”
CFR Cluj a ajuns la un acord cu fotbalistul: ”Contract pe trei ani”
Daniel Bîrligea, OUT de la CFR Cluj? Anunțul făcut de președintele clubului
Daniel Bîrligea, OUT de la CFR Cluj? Anunțul făcut de președintele clubului
OUT! S-a accidentat în România - Polonia 2-1 și va rata următorul meci al naționalei
OUT! S-a accidentat în România - Polonia 2-1 și va rata următorul meci al naționalei
Ieri a înscris golul victoriei cu Manchester City, iar astăzi a venit și răsplata de la club!
Ieri a înscris golul victoriei cu Manchester City, iar astăzi a venit și răsplata de la club!
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! Când vor fi puse în vânzare
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! Când vor fi puse în vânzare
Se cred cei mai buni din România, dar nu îi vrea nimeni în Occident. De ce?
Se cred cei mai buni din România, dar nu îi vrea nimeni în Occident. De ce?
CITESTE SI
Ce a cerut SUA Ucrainei în schimbul aderării la NATO. Anunțul făcut de președintele Volodimir Zelenski

stirileprotvCe a cerut SUA Ucrainei în schimbul aderării la NATO. Anunțul făcut de președintele Volodimir Zelenski

Avril Lavigne a devenit mamă. Artista a anunțat nașterea unei fetițe: „Mini-prințesa noastră a sosit” | GALERIE FOTO

stirileprotvAvril Lavigne a devenit mamă. Artista a anunțat nașterea unei fetițe: „Mini-prințesa noastră a sosit” | GALERIE FOTO

Un român a furat 900 de metri de cablu de cupru de pe calea ferată din Spania. Prejudiciu: 82.500 de euro

stirileprotvUn român a furat 900 de metri de cablu de cupru de pe calea ferată din Spania. Prejudiciu: 82.500 de euro

O femeie din Slovacia are o pensie de 19 euro pe lună, deși a muncit toată viața. De ce nu i-a fost majorată de 35 de ani

stirileprotvO femeie din Slovacia are o pensie de 19 euro pe lună, deși a muncit toată viața. De ce nu i-a fost majorată de 35 de ani

Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!