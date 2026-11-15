Matty Cash, mesaj de două cuvinte după ce a fost făcut K.O. de Daniel Bîrligea în Nations League

Fundașul lui Aston Villa a publicat pe rețelele sociale un videoclip în care apare momentul în care atacantul român îl lovește cu cotul în zona feței.
„Nice one” („Frumos”) a scris Cash peste imaginile respective. VEZI VIDEO MAI JOS
Matty Cash a reacționat după duelul cu Daniel Bîrligea din partida România – Polonia, încheiată cu scorul de 2-1.
Fundașul lui Aston Villa a publicat pe rețelele sociale un videoclip în care apare momentul în care atacantul român îl lovește cu cotul în zona feței.
„Nice one” („Frumos”) a scris Cash peste imaginile respective. VEZI VIDEO MAI JOS
Incidentul a avut loc în repriza secundă, iar polonezul nu a mai putut continua partida. Cash a fost înlocuit în minutul 76 și a suferit o comoție, motiv pentru care a părăsit ulterior cantonamentul naționalei și s-a întors în Anglia, unde va primi îngrijiri medicale.
Din cauza accidentării, Matty Cash nu va putea evolua în ultimul meci al Poloniei din grupă, contra Suediei, programat pe 17 noiembrie, de la ora 21:45, la Wroclaw.
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