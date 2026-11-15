Într-un videoclip publicat pe un grup al fanilor lui Gaziantep, Marius Șumudică a transmis un mesaj de susținere pentru fosta sa echipă, care traversează momente complicate și riscă retrogradarea la finalul acestui sezon.

Marius Șumudică s-a autopropus la Gaziantep

Gaziantep a început sezonul cu Mirel Rădoi pe banca tehnică, dar tehnicianul român a plecat la echipă la finalul lunii august. Între timp, Gaziantep l-a numit pe Orhan Ak, dar acesta a rămas pe bancă doar două luni, iar clubul își caută acum un nou antrenor.

Din acest motiv, fanii turci au interpretat mesajul lui Marius Șumudică drept o autopropunere în funcția de antrenor la Gaziantep, echipă pe care a mai pregătit-o în două mandate (2019-2021 și 2023-2024).

”Vreau să vorbesc cu oamenii din Gaziantep, orașul unde m-am simțit foarte bine în viața mea. Sunt născut în București, România, dar Gaziantep e ca a doua casă a mea. M-am simțit foarte bine și am mulți prieteni în Turcia, oamenii sunt uimitori.

Am avut rezultate bune cu această echipă, îmi amintesc momentele frumoase trăite împreună cu fanii, îmi amintesc când dansam pe gazon în fața fanilor, îmi amintesc când am învins Besiktas, Fenerbahce, Basaksehir și alte echipe mari din Turcia.

Acum, nu îmi place ce s-a întâmplat cu echipa. Indiferent unde am lucrat, mereu am verificat rezultatele lui Gaziantep, pentru că e în inima mea. Antep e un oraș care merită să aibă o echipă în prima ligă. În acest moment, echipa are viață grea.Și, credeți-mă, nu e ușor să salvezi echipa de la retrogradare.

Vreau să le zic tuturor fanilor care iubesc orașul și echipa să fie alături de echipă, să vină la meciuri și să ajute jucătorii și stafful. Vă rog, vă spun asta din inimă, iubesc Antepul, vă iubesc pe voi, fanii, și sper să ne vedem curând. Toate cele bune”, a spus Marius Șumudică într-un videoclip publicat într-un grup al suporterilor Gaziantep.