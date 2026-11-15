LIVE TEXT Spania - Anglia și Belgia - Italia, derby-urile serii din Nations League, pe Sport.ro! Lamine Yamal vs. Harry Kane

Spania - Anglia și Belgia - Italia, derby-urile serii din Nations League, pe Sport.ro! Lamine Yamal vs. Harry Kane Nations League
SPORT.RO
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Meciurile din Liga A din Nations League pot fi urmărite în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

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Nations LeagueSpaniaAngliayamalBelgiaItalia
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Toate partidele din Liga A din Nations League de duminică se desfășoară de la ora 21:45.

Lamine Yamal vs Harry Kane se anunță duelul serii în Grupa 3 din care mai fac parte Croația și Cehia, în timp ce Italia e gata să dea piept cu Belgia, după ce a câștigat clar în fața Franței.

Franța lui Zinedine Zidane va întâlni Turcia, iar reprezentativa „Cocoșului Galic” vrea să își arate forța în Grupa 1, unde momentan lideri sunt italienii.

Spania - Anglia, de la 21:45, LIVE TEXT pe Sport.ro

Belgia - Italia, de la 21:45, LIVE TEXT pe Sport.ro

Franța - Turcia, de la 21:45, LIVE TEXT pe Sport.ro

Croația - Cehia , de la 21:45, LIVE TEXT pe Sport.ro

Lamine Yamal va fi „decar” împotriva Angliei

În mod normal, Yamal poartă numărul 19 la națională, însă acesta a fost atribuit pentru partida cu Anglia lui Victor Munoz, jucătorul lui Liverpool. Extrema Barcelonei va îmbrăca astfel pentru a doua oară tricoul cu numărul 10 al Spaniei. Prima ocazie a avut loc în octombrie 2024, tot după o absență a lui Olmo.

Selecționerul Luis de la Fuente a anunțat că Yamal este apt pentru confruntare, după ce a depășit problemele la genunchi, și se așteaptă să îl titularizeze.

Spania a câștigat cu 3-1 în fața Angliei la ultima întâlnire, disputată pe Wembley. Ibericii sunt lideri în grupa C cu cinci victorii din cinci posibile.

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