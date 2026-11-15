Toate partidele din Liga A din Nations League de duminică se desfășoară de la ora 21:45.

Lamine Yamal vs Harry Kane se anunță duelul serii în Grupa 3 din care mai fac parte Croația și Cehia, în timp ce Italia e gata să dea piept cu Belgia, după ce a câștigat clar în fața Franței.

Franța lui Zinedine Zidane va întâlni Turcia, iar reprezentativa „Cocoșului Galic” vrea să își arate forța în Grupa 1, unde momentan lideri sunt italienii.