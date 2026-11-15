Toate partidele din Liga A din Nations League de duminică se desfășoară de la ora 21:45.
Lamine Yamal vs Harry Kane se anunță duelul serii în Grupa 3 din care mai fac parte Croația și Cehia, în timp ce Italia e gata să dea piept cu Belgia, după ce a câștigat clar în fața Franței.
Franța lui Zinedine Zidane va întâlni Turcia, iar reprezentativa „Cocoșului Galic” vrea să își arate forța în Grupa 1, unde momentan lideri sunt italienii.
Lamine Yamal va fi „decar” împotriva Angliei
În mod normal, Yamal poartă numărul 19 la națională, însă acesta a fost atribuit pentru partida cu Anglia lui Victor Munoz, jucătorul lui Liverpool. Extrema Barcelonei va îmbrăca astfel pentru a doua oară tricoul cu numărul 10 al Spaniei. Prima ocazie a avut loc în octombrie 2024, tot după o absență a lui Olmo.
Selecționerul Luis de la Fuente a anunțat că Yamal este apt pentru confruntare, după ce a depășit problemele la genunchi, și se așteaptă să îl titularizeze.
Spania a câștigat cu 3-1 în fața Angliei la ultima întâlnire, disputată pe Wembley. Ibericii sunt lideri în grupa C cu cinci victorii din cinci posibile.