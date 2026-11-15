S-a accidentat și ratează Bosnia - România: "A auzit o pocnitură la nivelul genunchiului"

Haris Tabakovic s-a accidentat și ratează meciul Bosnia - România

Înaintea meciului de la Zenica, Bosnia este deja sigură că va încheia pe locul 2 grupa, ceea ce o va duce la barajul pentru promovarea în Liga A. În schimb, pentru a scăpa de ultimul loc, România are nevoie de o victorie, iar Polonia să nu câștige contra Suediei.

Bosnia, care vine după eșecul contra Suediei (2-3), a primit o veste proastă înaintea meciului cu România. Sergej Barbarez nu va putea miza pe experimentatul atacant Haris Tabakobic (32 de ani), care a înscris la București în victoria bosniacilor cu 4-2.

Titular în 4 dintre cele 5 meciuri ale Bosniei din Liga Națiunilor, Tabakovic a acuzat probleme la genunchi în partida din Suedia și a fost înlocuit în minutul 39. La o zi după meci, publicația Reprezentacija anunță că atacantul lui Salzburg va fi scos din calcule pentru partida cu România, de marți.

"Tabakovic a simțit durere și a auzit o pocnitură la nivelul ligamentului lateral extern al genunchiului, ceea ce nu sună deloc bine", au scris bosniacii, care au adăugat că fotbalistul așteaptă acum rezultatul unui RMN pentru a afla diagnosticul exact.