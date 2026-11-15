S-a accidentat și ratează Bosnia - România: "A auzit o pocnitură la nivelul genunchiului"

S-a accidentat și ratează Bosnia - România: &quot;A auzit o pocnitură la nivelul genunchiului&quot; Nationala
SPORT.RO
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Bosnia - România, ultimul meci al tricolorilor din Liga Națiunilor, se joacă marți, de la ora 21:45, la Zenica.

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Haris TabakovicbosniaSuediaEchipa Nationala
Din articol

Haris Tabakovic s-a accidentat și ratează meciul Bosnia - România

Înaintea meciului de la Zenica, Bosnia este deja sigură că va încheia pe locul 2 grupa, ceea ce o va duce la barajul pentru promovarea în Liga A. În schimb, pentru a scăpa de ultimul loc, România are nevoie de o victorie, iar Polonia să nu câștige contra Suediei.

Bosnia, care vine după eșecul contra Suediei (2-3), a primit o veste proastă înaintea meciului cu România. Sergej Barbarez nu va putea miza pe experimentatul atacant Haris Tabakobic (32 de ani), care a înscris la București în victoria bosniacilor cu 4-2.

Titular în 4 dintre cele 5 meciuri ale Bosniei din Liga Națiunilor, Tabakovic a acuzat probleme la genunchi în partida din Suedia și a fost înlocuit în minutul 39. La o zi după meci, publicația Reprezentacija anunță că atacantul lui Salzburg va fi scos din calcule pentru partida cu România, de marți.

"Tabakovic a simțit durere și a auzit o pocnitură la nivelul ligamentului lateral extern al genunchiului, ceea ce nu sună deloc bine", au scris bosniacii, care au adăugat că fotbalistul așteaptă acum rezultatul unui RMN pentru a afla diagnosticul exact.

  • 5 goluri în 16 meciuri a reușit Tabakovic la naționala Bosniei. Două dintre ele le-a marcat împotriva României - unul în preliminariile Cupei Mondiale, la 3-1 pentru Bosnia, și altul în această ediție din Liga Națiunilor, la 4-2 pentru Bosnia.

Haris Tabakovic, în Suedia - Bosnia 3-2

Foto: Imago

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Jovo Lukic, în atacul Bosniei la meciul cu România?

În partida de la Solna, locul lui Tabakovic a fost luat de tânărul Ermin Mahmic (21 de ani). Fotbalistul de la Corum FK a pasat decisiv la golul lui Armin Gigovic de 3-1.

Contra României, pe lângă Ermedin Demirovic, în atacul Bosniei mai pot apărea Samed Bazdar (22 de ani), Matej Deket (17 ani) sau Jovo Lukic (27 de ani). Atacantul Universității Cluj este convocat pentru această acțiune, însă nu a fost păstrat în lot pentru partida cu Suedia.

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