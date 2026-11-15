Internaționalul român și-a pierdut postul de titular la PSV Eindhoven, iar după victoria României cu Polonia, scor 2-1, a recunoscut că se gândește serios să schimbe echipa în iarnă.

Jan Vertonghen: ”De Bruyne ar fi un transfer excelent pentru Eredivisie!”

Au apărut variante din Italia și Spania, unde formații precum Lazio, Atalanta sau Valencia ar fi interesate de transferul lui Man. De altfel și PSV își dorește să scape de internaționalul român și să obțină o sumă de transfer, pentru că vrea să investească într-o lovitură de proporții: Kevin De Bruyne.

PSV ar fi început deja tratativele cu Kevin De Bruyne, iar mutarea ar urma să se realizeze în această iarnă.

Jan Vertonghen a comentat pentru presa din Olanda un posibil transfer al lui Kevin De Bruyne la PSV Eindhoven, în locul lui Dennis Man. Fără a face referire la internaționalul român, Vertonghen a transmis că venirea lui De Bruyne în Eredivisie ar crește exponențial valoarea campionatului.

De altfel, fostul fundaș belgian care a evoluat pentru Ajax crede că mijlocașul ar putea alege să semneze cu PSV deoarece nu mai este vorba despre un colos, iar presiunea ar fi mult mai mică pentru el.

”De Bruyne ar fi un transfer excelent pentru campionat. Cu siguranță aș înțelege o asemenea decizie. În cele din urmă, ca fotbalist, tot ce îți dorești este să fii fericit. Abia mai târziu în carieră ajungi să înțelegi cu adevărat ce înseamnă fericirea. În cazul meu, familia a devenit foarte importantă spre finalul carierei, iar acest aspect ar putea conta și în cazul lui”, a spus Vertonghen, conform SoccerNews.nl.