Nemulțumirea lui Gabi Balint după victoria cu Polonia și jucătorul care i-a plăcut cel mai mult: „Incredibil!”

Nemulțumirea lui Gabi Balint după victoria cu Polonia și jucătorul care i-a plăcut cel mai mult: „Incredibil!” Nationala
SPORT.RO
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Fostul internațional Gabi Balint a analizat jocul naționalei României după succesul cu Polonia, scor 2-1, din Liga Națiunilor, arătându-se nemulțumit de felul în care au arătat tricolorii în final de meci.

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Reprezentativa antrenată de Gică Hagi a obținut prima victorie în Grupa B4, sâmbătă seara, pe Arena Națională. Deși „tricolorii” au condus cu 2-0 după reușitele semnate de Alexandru Cicâldău (68') și Dennis Man (72'), finalul a adus emoții, oaspeții reducând din diferență prin Marcel Regula (82') și fiind aproape de egalare în prelungiri, la o fază blocată de Radu Drăgușin (90+2').

Gabi Balint a atras atenția asupra modului în care selecționata României a gestionat minutele de după marcarea celui de-al doilea gol, reproșându-le jucătorilor că au cedat deliberat terenul. „Nu înțeleg, după ce am făcut 2-0, de ce nu am reușit să mai punem probleme. Să ținem de minge, să rupem jocul... pentru că așa face o echipă la 2-0. Ne-am speriat, ne-am retras. N-am reușit să mai ieșim, să fim periculoși, să-i scoatem de acolo. Am preferat să ne retragem și să luptăm în propria treime.

Asta aș fi vrut să văd, măcar când aveam mingea să mai ieșim puțin, să rupem jocul. Să fim un pic mai profesioniști, pentru că noi ne-am cam speriat. Sincer, era și normal, după rezultatele negative pe care le-am avut, încrederea era la pământ”, a spus fostul atacant, la DigiSport.

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Remarcații lui Gabi Balint după succesul de pe Arena Națională

În ciuda emoțiilor din finalul partidei, Balint a identificat doi tricolori care au făcut diferența. „Bîrligea, chiar dacă n-a jucat un meci întreg, a intrat incredibil. Mi-a plăcut atât de mult! Și Cicâldău, în repriza a doua, jos pălăria. În prima repriză nu prea l-am văzut”, a mai spus Gabi Balint.

Alexandru Cicâldău a deschis scorul în minutul 68, cu un șut deviat de Kiwior. Intrat pe parcursul întâlnirii, Daniel Bîrligea a contribuit decisiv la desprinderea României pe tabelă, oferind pasa de gol la reușita lui Dennis Man din minutul 72, pe contraatac. Un minut mai târziu, același atacant l-a servit și pe debutantul Ianis Stoica, care nu a reușit însă să finalizeze.

România rămâne pe ultima poziție în Grupa B4 și urmează să întâlnească marți, în deplasare, la Zenica, selecționata din Bosnia-Herțegovina, având nevoie de o victorie, dar și ca Polonia să nu se impună în fața Suediei, pentru a evita emoțiile retrogradării din Liga B.

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