Nemulțumirea lui Gabi Balint după victoria cu Polonia și jucătorul care i-a plăcut cel mai mult: „Incredibil!”

Reprezentativa antrenată de Gică Hagi a obținut prima victorie în Grupa B4, sâmbătă seara, pe Arena Națională. Deși „tricolorii” au condus cu 2-0 după reușitele semnate de Alexandru Cicâldău (68') și Dennis Man (72'), finalul a adus emoții, oaspeții reducând din diferență prin Marcel Regula (82') și fiind aproape de egalare în prelungiri, la o fază blocată de Radu Drăgușin (90+2').

Gabi Balint a atras atenția asupra modului în care selecționata României a gestionat minutele de după marcarea celui de-al doilea gol, reproșându-le jucătorilor că au cedat deliberat terenul. „Nu înțeleg, după ce am făcut 2-0, de ce nu am reușit să mai punem probleme. Să ținem de minge, să rupem jocul... pentru că așa face o echipă la 2-0. Ne-am speriat, ne-am retras. N-am reușit să mai ieșim, să fim periculoși, să-i scoatem de acolo. Am preferat să ne retragem și să luptăm în propria treime.

Asta aș fi vrut să văd, măcar când aveam mingea să mai ieșim puțin, să rupem jocul. Să fim un pic mai profesioniști, pentru că noi ne-am cam speriat. Sincer, era și normal, după rezultatele negative pe care le-am avut, încrederea era la pământ”, a spus fostul atacant, la DigiSport.