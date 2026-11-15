După 2-1 contra Poloniei, pe Arena Națională, România ocupă tot locul 4 în grupa din Liga Națiunilor, cu 3 puncte. Pe penultimul loc se află chiar naționala lui Robert Lewandowski, cu 4 puncte, în timp ce primele două clasate sunt Suedia (13p) și Bosnia (8p).

Wojciech Kowalczyk (54 de ani), fostul atacant polonez care a evoluat în cariera sa la Legia Varșovia, Betis Sevilla, Las Palmas sau Albacete, a avut un discurs dur la adresa unui jucător polonez după eșecul de pe Arena Națională.

”Clientul” său a fost Jakub Kiwior (26 de ani), fundașul central de la FC Porto, care are deja 50 de selecții la naționala de seniori a Poloniei.

Wojciech Kowalczyk îl vrea pe Kiwior OUT de la naționala Poloniei!

„Nu aș vrea să-i tot port după mine pe cei care au 60 sau 80 de selecții și sunt niște 'loseri' eterni, căci așa ar trebui numit Kiwior. Kiwior nu a reușit să oprească nicio echipă națională în trei meciuri disputate în deplasare. Au pierdut toate cele trei partide”, a spus fostul atacant, citat de meczyki.pl.

„Bednarek a jucat împotriva Bosniei și a Suediei, așa că a fost pe teren și astăzi. Mă tot întreb: ați văzut rezultatele celor de la FC Porto cu Bednarek și Kiwior în Liga Campionilor? Gândiți-vă puțin, nu e vorba de campionatul Portugaliei. Cred că liga portugheză ar putea fi chiar mai slabă decât cea poloneză. FC Porto merge în Liga Campionilor cu polonezii noștri, iar ei sunt praf.

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Eu, cel puțin, i-aș scoate pe amândoi din lot pentru o vreme. Niciunul nu poate juca alături de celălalt, niciunul nu poate juca de unul singur, iar în curând, în meciul cu Suedia, se va dovedi probabil că, atunci când joacă Bednarek, o va da în bară și el”, a completat Wojciech Kowalczyk.

Cu cine va juca România la baraj dacă termină pe locul 4 în grupa din Liga Națiunilor

În această ediție, ocupantele ultimelor locuri din Liga B vor merge la un baraj de menținere, unde vor înfrunta formațiile clasate pe pozițiile secunde din Liga C.

La ora actuală, cu o rundă rămasă de disputat în fiecare grupă, posibilele adversare ale României sunt Belarus, Cipru, Republica Moldova și Estonia. Lista poate suferi modificări în funcție de rezultatele din ultima etapă.