Polonezii sunt în șoc după înfrângerea de la București: "Catastrofă! Am fost umiliți"

45.827 de spectatori au fost prezenți pe Arena Națională. Tricolorii s-au revanșat după umilința de la Varșovia, scor 0-6.

Alexandru Cicâldău (min. 68) și Dennis Man (min. 72) au marcat golurile României în partida cu Polonia. Oaspeții au lovit prin Adrian Benedyczak, care a redus din diferență în minutul 82.

Ce scrie presa din Polonia după ce tricolorii s-au impus pe Arena Națională

Jurnaliștii de la Sport.pl au criticat dur naționala condusă de Jan Urban pentru înfrângerea de la București:

"Catastrofă în România! Naționala Poloniei a fost umilită în București. Jucătorii au mers în România cu un obiectiv clar, să câștige pentru a păstra șanse de promovare în Liga A. Ce s-a întâmplat? Am pierdut, scor 1-2, iar acum nu suntem siguri că vom rămâne în Liga B.

Adversarii noștri au avut nevoie de doar patru minute pentru a dezmembra apărarea noastră fragilă. O victorie era esențială la București, astfel am fi fost aproape de revenirea în Liga A și de urna a doua pentru tragerea la sorți pentru preliminariile EURO 2028", au scris polonezii.