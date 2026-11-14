Polonezii sunt în șoc după înfrângerea de la București: "Catastrofă! Am fost umiliți"

Polonezii sunt în șoc după înfrângerea de la București: &quot;Catastrofă! Am fost umiliți&quot; Nationala România - Polonia / Foto Sport Pictures
SPORT.RO
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România a câștigat duelul retur cu Polonia din Liga Națiunilor, scor 2-1, în etapa cu numărul cinci din faza grupelor.

TAGS:
RomaniaPoloniaGica Hagi
Din articol
  • 45.827 de spectatori au fost prezenți pe Arena Națională. Tricolorii s-au revanșat după umilința de la Varșovia, scor 0-6.

Alexandru Cicâldău (min. 68) și Dennis Man (min. 72) au marcat golurile României în partida cu Polonia. Oaspeții au lovit prin Adrian Benedyczak, care a redus din diferență în minutul 82.

Ce scrie presa din Polonia după ce tricolorii s-au impus pe Arena Națională

Jurnaliștii de la Sport.pl au criticat dur naționala condusă de Jan Urban pentru înfrângerea de la București:

"Catastrofă în România! Naționala Poloniei a fost umilită în București. Jucătorii au mers în România cu un obiectiv clar, să câștige pentru a păstra șanse de promovare în Liga A. Ce s-a întâmplat? Am pierdut, scor 1-2, iar acum nu suntem siguri că vom rămâne în Liga B.

Adversarii noștri au avut nevoie de doar patru minute pentru a dezmembra apărarea noastră fragilă. O victorie era esențială la București, astfel am fi fost aproape de revenirea în Liga A și de urna a doua pentru tragerea la sorți pentru preliminariile EURO 2028", au scris polonezii.

  • Romania polonia liga natiunilor 14112026 5
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Victoria obținută în această seară marchează primul succes oficial pentru Gheorghe Hagi pe banca naționalei.

România încheie în deplasare această ediție din Liga Națiunilor. Elevii lui Gheorghe Hagi vor înfrunta Bosnia-Herțegovina, marți, de la ora 21:45. Dacă vom câștiga la Zenica, putem spera la menținerea în Liga B. Avem nevoie și de un pas greșit al Poloniei, care va juca pe teren propriu cu liderul Suedia.

Clasament

  1. Suedia - 13 pct.
  2. Bosnia&Herțegovina - 8 pct.
  3. Polonia - 4 pct.
  4. România - 3 pct.
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