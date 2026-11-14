Florinel Coman a mai fost utilizat ca număr 9 de Gică Hagi în perioada junioratului, la Viitorul. Întrebat dacă naționala ar trebui să mizeze pe un atacant clasic precum Daniel Bîrligea sau pe varianta improvizată cu jucătorul de la Al-Gharafa, Cristi Pulhac a respins ideea schimbării posturilor la prima reprezentativă.

Selecționerul Gică Hagi a decis ca pentru duelul cu Polonia să-l lase pe banca de rezerve pe Daniel Bîrligea , vârful legitimat în Italia, la Frosinone, și să-l trimită pe teren pe postul de atacant pe Florinel Coman .

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Cristi Pulhac, despre titularizarea lui Florinel Coman în atac

„Echipa națională nu e ca o echipă de club, în care tu poți să-ți folosești jucătorii cum vrei. Adică să-l pui pe Florinel Coman pentru faptul că tu l-ai mai văzut că poate juca și acolo. Cred că ar trebui să joace jucători ficși”, a spus Cristi Pulhac, la VOYO SPORT LIVE.

Fostul fundaș stânga a amintit că rezultatele pozitive obținute de prima reprezentativă a României în trecut s-au bazat pe folosirea fotbaliștilor pe pozițiile lor de bază, nu pe polivalență. „Nu știu dacă la națională, când am avut noi rezultate, chiar și în mandatul lui nea Piți, mie mi se pare că nu au fost schimbări de-astea de posturi, în care un jucător credem noi că e polivalent și putem să-l punem de pe dreapta pe stânga, atacant, ceea ce nu e postul lui de bază”, a mai zis fostul internațional.

Gică Hagi a decis să înceapă meciul cu Florinel Coman în centrul ofensivei, sprijinit din flancuri de Ianis Hagi și Vlad Dragomir, în timp ce Daniel Bîrligea a rămas printre rezerve.

Formula de start aleasă pentru duelul cu Polonia arată în felul următor: Hindrich – Rațiu, Drăgușin, Coubiș, Eissat – Cicâldău, Băluță, Dragomir – I. Hagi – Man, Coman.

Pentru confruntarea din etapa a cincea a Ligii Națiunilor, selecționerul nu a putut conta pe Louis Munteanu, accidentat în Statele Unite, dar nici pe Nicolae Stanciu, Ionuț Radu și Valentin Mihăilă, toți trei acuzând probleme medicale, în timp ce Răzvan Marin a devenit indisponibil din cauza unei suspendări.