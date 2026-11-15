Gigi Becali (68 de ani) a dezvăluit că a construit aproximativ 25 de vile în Pipera, pe care le-a oferit gratuit unor persoane apropiate. Printre beneficiari se numără preoți, diaconi, cântăreți bisericești și angajați din echipa sa de pază.

Patronul FCSB a explicat că imobilele au fost ridicate pe terenurile sale și că a suportat toate costurile. Fiecare proprietate ar fi beneficiat de aproximativ 330 de metri pătrați de teren pentru curte. Becali nu a putut estima valoarea totală a investiției, deoarece nu a ținut evidența sumelor cheltuite.

„Au vile în Pipera. Eu am făcut case și la toți cântăreții și la preoți. Am, în total, 25 de vile făcute în Pipera. Totul este cadou pentru ei, atât. Le-am făcut pe terenul meu din Pipera, nu știu câți bani înseamnă. Le-am dat câte 330 metri de teren curtea”, a declarat Gigi Becali, potrivit Fanatik.

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Nu toți au primit însă vile. Unii au preferat apartamente, iar Becali le-a respectat alegerea. Un exemplu este Ionuț Luțu, fostul fotbalist care lucrează de mulți ani alături de patronul FCSB. Acesta a ales un apartament în locul unei case.

„Acolo stau preoții, cu diaconii de la Patriarhie, cântăreți, bodyguarzi, nici nu mai știu cine, dar sunt vreo 25 de vile făcute pentru ei. Mă refer și cu apartamente, unii au apartamente. Luțu are apartament, așa a vrut”, a mai spus Gigi Becali.