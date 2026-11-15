Informația este prezentată de Footy Headlines, însă până în acest moment clubul italian nu a confirmat inițiativa. Demersul se înscrie în tendința actuală a marilor branduri de a readuce pe piață modele clasice, cu designuri emblematice.

Deocamdată, modelul exact care va fi recreat nu a fost stabilit. Sunt luate în calcul mai multe variante, în special dintre echipamentele de pe teren propriu, din deplasare sau cele de rezervă utilizate de formația milaneză pe parcursul anilor 2000.