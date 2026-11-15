Informația este prezentată de Footy Headlines, însă până în acest moment clubul italian nu a confirmat inițiativa. Demersul se înscrie în tendința actuală a marilor branduri de a readuce pe piață modele clasice, cu designuri emblematice.
Deocamdată, modelul exact care va fi recreat nu a fost stabilit. Sunt luate în calcul mai multe variante, în special dintre echipamentele de pe teren propriu, din deplasare sau cele de rezervă utilizate de formația milaneză pe parcursul anilor 2000.
Echipamentul dorit de suporterii nerazzurri
Colaborarea dintre Nike și Inter Milano a început în 1998, perioadă în care clubul a înregistrat unele dintre cele mai importante performanțe din istoria sa modernă. Printre variantele care ar putea inspira această reeditare se numără și echipamentul în dungi negre și albastre din sezonul 2009-2010.
În acea stagiune, echipa pregătită de José Mourinho a câștigat campionatul Italiei, Cupa Italiei și Liga Campionilor, după finala disputată la Madrid împotriva lui Bayern Munchen. Totuși, Footy Headlines punctează că readucerea acestui model reprezintă doar o ipoteză, în momentul de față nefiind luată o decizie în acest sens.
Lansarea tricoului retro ar putea avea loc în anul 2027, urmând ca detaliile cu privire la data exactă a punerii în vânzare, prețul produsului sau designul să fie făcute publice în perioada următoare.