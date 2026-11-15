România s-a impus pe teren propriu în fața Poloniei, scor 2-1, într-un meci din runda a 5-a din Grupa 4 de Nations League disputat în Liga B.

„Tricolorii” au punctata prin Alexandru Cicâldău (68') și Dennis Man (72'), în timp ce polonezii au înscris prin Marcel Regula (82').

Cristi Pulhac și Mihai Mironică sunt invitații lui Cristi Pintea la emisiunea ”Matinal” de pe VOYO SPORT 1. Emisiunea se difuzează în fiecare week-end, sâmbătă și duminică, în intervalul 10:05 - 12:00.

„Tricolorii” au reușit să facă un meci foarte bun împotriva Poloniei, iar la VOYO SPORT LIVE au fost remarcați mai mulți jucători.

Remarcații lui Cristi Pulhac după meciul cu Polonia: „Este cel mai în formă jucător la ora actuală”

Cristi Pulhac a fost întrebat care ar remarcații serii, după victoria împotriva naționale care în urmă cu aproximativ o lună distrugea cu 6-0 formația antrenată de Gică Hagi.

Fostul jucător de la Dinamo i-a remarcat pe Alexandru Cicâldău, despre care a spus că este cel mai în formă jucător din Superliga în acest moment, dar și pe Daniel Bîrligea. Pulhac a vorbit la superlativ și despre jucătorii din linia defensivă.

„(n.r. Ce jucători v-au impresionat?) Mie mi-a plăcut Cicâldău, care își continuă forma pe care o are și în campionat, cred că este cel mai în formă jucător la ora actuală și o dovedește și la echipa națională.

Bîrligea mi-a plăcut cum a arătat, pentru că a fost determinat și a arătat că trage echipa după el, chiar și în momentele în care ne-am retras.

Eissat mi-a plăcut foarte mult, Coubiș la fel, Hindrich a dat o oarecare siguranță, la fel Drăgușin a fost foarte bun, mi se pare că avem o linie defensivă solidă. Fundașii au câștigat multe dueluri cu polonezii și mi se pare că asta a făcut diferența în meciul de ieri”, a spus Cristi Pulhac, la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1.