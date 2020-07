Faza SOC in Turcia! Maxim, gol dupa ce adversarul i-a dat mingea sa marcheze! Moment incredibil pentru echipa lui Sumudica

Echipa lui Marius Sumudica a remizat in aceasta seara in penultima etapa din Turcia.

Gaziantep a incheiat cu scorul de 2-2 meciul cu Kasimpasa, golul care a stabilit scorul final, restabilind egalitatea, fiind reusit de Alexandru Maxim.

Romanul in varsta de 30 de ani a reusit al 7-lea sau gol in Turcia. El a inscris in poarta goala, dupa ce a prins mingea degajata gresit de un fundas al adversarilor.

Portarul a iesit in intampinarea lui, dar Maxim a trecut fara probleme de el, l-a intrecut pe cel care i-a dat pasa gresita si a trimis mingea in poarta.

Cu o singura etapa inainte de finalul sezonului, echipa antrenata de Marius Sumudica este pe locul 8 in clasamentul din Super Liga Turciei, avand 43 de puncte. Gaziantep este neinvinsa de la reluarea fotbalului, Alexandru Maxim fiind decisiv in 3 etape disputate in ultima luna.

???? Maxim önce topu çaldı, sonra imzasını bıraktı! pic.twitter.com/VWr5NydD7Z — Gaziantep FK (@GaziantepFK) July 18, 2020