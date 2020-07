Sumudica, dezamagit total de situatia de la Dinamo! Acuza conducerea, dar si jucatorii: “Sunt NON-VALORI!”

Tehnicianul lui Gaziantep a comentat in termeni duri situatia din Stefan cel Mare.

Rapidist pursange, Marius Sumudica nu a ezitat sa isi exprime un punct de vedere cu privire la situatia din curtea rivalei Dinamo. Dorit in trecut de Negoita la carma echipei, Sumudica n-a mai ajuns in “Groapa”, dar deplange acum situatia in care a ajuns echipa pregatita de Adrian Mihalcea.

“Este incredibil ce e la Dinamo. Astept sa apara inca un episod despre cine vine sa cumpere clubul. Cu tot respectul pentru oamenii de acolo, dar este incredibil sa ajungi asa usor sa joci la Dinamo. Sunt straini, non-valori… Pui tricoul ala pe tine si intri sa joci, nu exista asa ceva. Trebuie sa simti ceva pentru acel club.

Totul pleaca de la cei din conducere, pentru ca ei ar trebui sa transmita asta. E dureros si pentru mine sa ajunga unii sa poarte tricoul unei astfel de echipe si sa se bata la retrogradare”, a spus Sumudica la Digisport.