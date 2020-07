Inca un MECI NEBUN pentru Sumudica! Maxim a MARCAT si Gaziantep avea doi oameni in PLUS pe teren: ce s-a intamplat la FINAL

Alexandru Maxim (30 de ani) a inceput ca titluar partida Kayserispor - Gaziantep.

UPDATE 20:00: Final de partida! Kayserispor 1-1 Gaziantep.

Echipa lui Sumudica termina la egalitate in deplasare la Kayserispor, dupa inca un meci NEBUN. Gaziantep a deschis scorul in minutul 62, prin Alexandru Maxim, iar 10 minute mai tarziu, Kayserispor ramanea in 10 oameni. In minutul 87, venea si a doua eliminare in tabara gazdelor si victoria parea sigura pentru formatia lui Sumudica.

Totul s-a prabusit in minutul 90+2, cand portarul lui Gaziantep, Guvenc, a iesit slab si Kravets a reusit sa stabileasca egalitatea. Fostul jucator de la Stuttgart, Granada si Dynamo Kiev a marcat cu o lovitura de cap.

Gaziantep ramane pe locul 8 in Turcia, cu 42 de puncte dupa 32 de meciuri.

Echipa lui Marius Sumudica este in fata unei noi victorii in campionatul Turciei. Gaziantep a inceput bine partida de la Kayserispor, iar in finalul primei reprize Demir a avut un gol anulat de VAR, pentru o pozitie de offside.

Maxim a reusit sa deschida scorul in minutul 62, dupa un contraatac bun al echipei lui Sumudica. Romanul a primit o pasa in flancul drept, a patruns in careu si a finalizat cu un sut la vinclul portii adverse.

A fost al 6-lea gol pe care l-a marcat Maxim in campionatul Turciei.

VIDEO