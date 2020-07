Singura echipa din Romania la care ar reveni Sumudica! "Astept sa vad ce se intampla!" Ce cluburi il doresc in acest moment

Marius Sumudica a vorbit astazi despre ofertele pe care le are.

Antrenorul roman de la Gaziantep a dezvaluit ca este dorit si de alte echipe din Turcia si a marturisit ca nu se gandeste sa revina deocamdata in Romania, spunand ca singura echipa din tara pe care i-ar placea sa o antreneze este Rapid.

"Am un analist turc care imi spunea ca Twitter-ul e plin de comentarii si toata lumea, ba de la Trabzonspor, ba de la Goztepe, spunea ca si-ar dori foarte mult sa merg antrenor acolo si sa lucrez acolo. Eu ma bucur de aprecierea de care am parte aici. Deocamdata mai am un an de contract, nu ma gandesc decat la lucrul asta.

Deocamdata n-am nicio discutie cu nimeni din Romania si, cu tot respectul pentru tara din care am plecat, eu sunt mandru ca sunt aici la Gaziantep. Nu-mi doresc sa ma intorc in Romania. Nici la CFR. Eu sunt perceput ca rapidist si mi-as crea foarte multe probleme. Astept sa vad ce se intampla la Rapid", a spus Sumudica la Digi Sport.